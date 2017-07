Charlies foreldre gir opp kampen

Etter flere måneders kamp mot det britiske sykehuset, har foreldrene nå kommet frem til at sønnen er for syk til å motta ytterligere behandling.

Foreldrene til 11 måneder gamle Charlie Gard kommer ikke til å kjempe for å få sønnen overført til USA. Det sa familiens advokat, Grant Armstrong, i retten i London i dag, det skriver NBC News.

– Det er for sent for Charlie. Skaden har skjedd, sa Armstrong.

Avgjørelsen skal ha blitt tatt etter at foreldrene fikk de siste oppdateringene om sønnens medisinske tilstand.

Saken om Charlie har vekket reaksjoner både i England og i resten av verden.

Babyen lider av en sjelden mitokondriesykdom, og legene ved sykehuset Great Osmond Street hospital i London mener at han er for skadet til at han har noen sjanse til å få et verdig liv. De mener Charlie må kobles fra maskinene som holder ham i live. Amerikanske leger har imidlertid vært uenige, og har tilbudt Charlie den eksperimentelle behandlingen «nucleoside bypass therapy», som skal forsyne Charlie med byggesteinene i DNA..

Bakgrunn: Foreldrene knust – retten sier Charlie må dø

Den amerikanske hjerneforskeren Dr. Michio Hirano og en ekspert fra Pavens sykehus i Roma har besøkt sykehuset i London i et forsøk på å overbevise legene om at Charlie bør få en ny sjanse. Hirano har selv tilbudt å behandle den lille gutten.

19. juli ble det klart at Charlie ble innvilget permanent oppholdstillatelse i USA, slik at han kunne overføres til landet for å motta behandling. Både amerikanernes president Donald Trump og pave Francis har uttrykt støtte til familien.

Det var sykehuset i London som besluttet å ta saken til retten, da de mente at en overføring til USA ville kunne føre til unødig lidelse for den lille gutten. Foreldrene har fortsatt kampen, men har tapt både i britiske domstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Nå har de altså besluttet at saken skal avsluttes fra deres side.