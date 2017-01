To mistenkte for Quebec-angrepet identifisert

Canadisk politi har identifisert to mistenkte for angrepet mot en moské i Quebec som Alexandre Bissonette og Mohamed Khadir. Begge skal ha ringt politiet for å overgi seg.

Det melder nyhetsbyrået Ap.

Seks personer ble drept og åtte skadet i angrepet som skjedde søndag kveld i en moské i Quebec.

En av personene som er pågrepet etter angrepet mot moskeen, ringte canadiske myndigheter selv politiet for å overgi seg, en time etter at angrepet skjedde.

Den andre mistenkte ringte til nødsentralen på mandag og fortalte hvor han oppholdt seg, melder Reuters.

Tror det er to gjerningspersoner



Canadiske myndigheter tror det bare er to personer som står bak angrepet, og skal nå ha situasjonen «under kontroll». De etterforsker angrepet som et terrorangrep. Det har kommet meldinger om at de to mennene er studenter ved et lokalt universitet. Dette er opplysninger politiet etterforsker.

Den franskspråklige avisen Le Soleil meldte tidligere i dag at én av gjerningsmennene skal ha vært bevæpnet med en AK-47 og at den ene er en 27 år gammel mann, trolig fra Québec-området. Politiet uttalte også at de mistenkte ikke er kjent for politiet. Mer enn 50 personer oppholdt seg i moskeen da skytingen startet.

Canadas statsminister Justin Trudeau sa i en uttalelse mandag morgen at han sender sine tanker til de som er rammet.

– Vi fordømmer dette terrorangrepet mot muslimer. På vegne av det kanadiske folk sender jeg mine dypeste kondolanser til ofrenes familie og venner, sa han.