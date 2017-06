Sykepleier dømt for å ha drept åtte pasienter

Hun drepte pasienter hun fikk betalt for å passe på. Nå er Elizabeth Wettlaufer (50) dømt til livstid.

Dermed er det satt et punktum for saken som de siste månedene har rystet den kanadiske provinsen Ontario.

Den tidligere sykepleieren erkjente forrige måned å ha tatt livet av åtte pasienter på tre pleiehjem ved hjelp av overdoser med insulin. Ofrene var mellom 75 og 90 år - og flere av dem var demente.

Det hele startet i 2007 – og stoppet ikke før hun innrømmet drapene på et psykiatrisk sykehus i Toronto i fjor høst.

Dommeren kalte sykepleieren «et rovdyr», som drepte de eldre som hun skulle passe på og beskytte.

– Hun var langt fra noen barmhjertig engel. I stedet var hun dødens skygge som la seg over dem på nattevaktene der hun hadde ansvaret, sa dommer Bruce Thomas.

Hun har ikke gitt noe egentlig motiv, men fortalte i et avhør som ble spilt av i retten at hun var sint på karrieren og livet.

Hun forklarte videre at hun følte at «Gud ville bruke henne», og at noen av ofrene ble valgt fordi de var «slemme» og «plagsomme», skriver Global News.

Hun innrømmet også at hun tidligere hadde forsøkt å drepe pasienter, men uten å lykkes - og ble også dømt for fire drapsforsøk og to tilfeller av grov vold.

Før hun fikk dommen beklaget hun drapene.

– Jeg forårsaket enorm smerte, lidelse og død. Beklager er et for lite ord. Jeg er veldig lei meg.

PREGET: Pårørende støtter hverandre etter utenfor rettslokalet i Woodstock etter dommen. Foto: Dave Chidley , AP

Men unnskyldningen var en mager trøst for de mange pårørende. Flere fortalte om sjokket da de i fjor fikk vite at deres kjære var drept – og ikke døde på naturlig vis.

– Det var som at hun døde to ganger, forteller niesen til Gladys Millard, som døde i 2011.

– Da jeg plasserte moren min i omsorgen til et hjem, tenkte jeg aldri at hun kunne bli offer for en avskyelig forbrytelse, sier datteren til Helen Matheson (95).

Den tidligere sykepleieren kan tidligst prøveløslates om 25 år.