Sektleder funnet skyldig i polygami etter årelang rettsstrid

Den religiøse lederen Winston Blackmore (61) har 25 koner – og er far til minst 145 barn.

Han har vært i politiets søkelys helt siden 1990-tallet, vært åpen om sin religiøse tro på flerkoneri og er omtalt som landets «mest kjente polygamist».

Men det skulle ta over 20 år før saken havnet i rettssystemet.

Årsaken er en uklarhet rundt landets lover, som først ble klarert da høyesterett i 2011 slo fast at lovene som forbyr polygami ikke er i strid med religionsfriheten.

Nå er Winston Blackmore (61) funnet skyldig for polygami i en domstol i den kanadiske byen Cranbrook.

Retten mener det er hevet over enhver tvil at 61-åringen var gift med 25 kvinner på samme tid, skriver AP. Til sammen er han far til over 145 barn.

STOR FAMILIE: Winston Blackmore sammen med seks av døtrene og noen barnebarn på et bilde fra 2008. Foto: Jonathan Hayward , AP

I over 20 år var han leder i en liten, isolert utbrytersekt av mormonkirken, som siden slutten av 1940-tallet har holdt til i Bountiful, sørøst i provinsen British Columbia.

Det lille samfunnet er del av den amerikanske sekten Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saint, som ledes av den mer kjente Warren Jeffs.

Han var lenge etterlyst i FBI, og ble i 2011 ble dømt i fengsel på livstid for to tilfeller av seksuelle overgrep mot barn.

SENERE DØMT: Den fundamentalistiske sektlederen Warren Jeffs under en høring i Nevada i 2006. Foto: Steve Marcus , Reuters

Da 61 år gamle Winston Blackmore forlot sekten etter en lederstrid i 2002, tok han med seg omtrent 700 medlemmer og opprettet en ny sekt, kjent som Blackmore Group.

Ifølge rettsdokumenter inngikk han en form for ekteskap med 24 kvinner i årene mellom 1990 og 2014. Ti av kvinnene var 17 år gamle da de giftet seg, mens én var kun 15, skriver Global News.

SLO TIL HER: I 2008 oppsøkte politiet hovedsetet til sekten Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints i Eldorado i Texas. Foto: Donna Mcwilliam , AP

I tillegg var han gift med sin første kone – Jane Blackmore, som forlot sekten i 2003.

Hun var blant kronvitnene i rettssaken, som i hovedsak baserte seg på ekteskaps- og personopplysninger som ble beslaglagt da myndighetene slo til mot det amerikanske «hovedsetet» i Texas i 2008.

Den nye lederen av den lille utbrytersekten i Canada – James Oler–er også funnet skyldig for polygami. Dommen involverer fem kvinner i årene mellom 1993 og 2009, men det er uklart hvor mange barn han har.