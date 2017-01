Seks drept etter skyting i moské i Canada

NEW YORK (VG) Seks personer er drept og åtte er skadet etter at væpnede menn åpnet ild i en moské i Québec.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Det bekrefter politiet mandag morgen. Talsmann Pierre Poirier i Quebec-politiet sier at to personer er pågrepet.

Det skal ha vært rundt 40 personer i moskeen Centre Culturel Islamique de Québec da skytingen fant sted i forbindelse med kveldsbønnen like før klokken 20 søndag kveld lokal tid.

Omringet av politiet

Radio-Canada har snakket med et anonymt vitne som forteller at to maskerte personer gikk inn i moskeen. Vedkommende oppfattet det som at gjerningspersonene kommer fra Québec-området på bakgrunn av hvordan de snakket.

– De begynte å åpne ild. De skjøt og de ropte 'Allahu akbar!' Kulene traff folk som ba. Folk som ba, mistet livet. En kule passerte rett over hodet mitt, forteller vitnet og legger til:

– Det var også barn til stede, til og med en treåring som var med faren sin.

Politibetjent Étienne Doyon sier, ifølge den kanadiske allmennkringkasteren CBC, at det i all hovedsak var menn som var samlet i moskeen da skytingen startet.

Den franskspråklige avisen Le Soleil melder at én av gjerningsmennene skal ha vært bevæpnet med en AK-47 og at den ene er en 27 år gammel mann, trolig fra Quebéc-området.

En av de pågrepne skal ifølge avisen ha blitt pågrepet omkring en time etter skytingen. Han skal ha blitt omringet av politiet ved en bro drøye 20 kilometer unna åstedet.

FULL UTRYKNING: Et stort oppbud fra nødetatene rykket ut etter meldingen om skyting i en moské i Quebec natt til mandag norsk tid. Foto: Mathieu Belanger , Reuters

Fikk desperate telefoner

Canadas statsminister Justin Trudeau sier i en uttalelse mandag morgen at han sender sine tanker til de som er rammet.

– Vi fordømmer dette terrorangrepet mot muslimer. På vegne av det kanadiske folk sender jeg mine dypeste kondolanser til ofrenes familie og venner.

Han understreker at politiet fortsatt etterforsker, og at mye er uklart. Også Quebecs førsteminister Philippe Couillard omtaler skytingen som et terrorangrep.

– Hvorfor skjer dette her? Det er barbarisk, sier leder av moskeen Mohamed Yangui til Reuters.

Han forteller at han ikke var til stede i moskeen under skytingen, men at han fikk desperate telefonoppringninger fra folk som var til stede.

Moskélederen sier at han ikke vet hvor mange som er skadet, men at han kjenner til at de har blitt kjørt til ulike sykehus i byen.

BOR I QUEBEC: Anette Kruge (21) fra Kolbotn. Her på et bilde fra våren 2016. Foto: , Privat

Kort tid etter hendelsen la moskeen ut en video fra utsiden av moskeen på sin Facebook-side. Den viser minst ti politibiler og en ambulanse.

Ifølge Reuters opplevde moskeen at uvedkommende la et grisehode ved inngangsdøren i juni i fjor.

Moskeen ligger i Sainte-Foy, en bydel i det vestlige Québec – hovedstaden i den kanadiske provinsen med samme navn.

21 år gamle Anette Kruge fra Kolbotn bor og studerer fransk på Université Laval i Sainte-Foy.

– Det er trist og ekkelt å være så tett på noe så dramatisk. Det er klart det føles utrygt. Da jeg var ute i stad var stemningen rar, folk var tydelig sjokkerte og rystet over det som har skjedd, sier hun til VG.