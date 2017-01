Quebec-skytingens ofre

En butikkeier, en professor og far til et spedbarn er blant de døde etter søndagens moskéangrep i Quebec.

Flere av de drepte etter søndagens angrep mot en moské i Quebec var småbarnsfedre. En var professor, en eide et halalslakteri, en annen jobbet på apotek.

Alle de seks mennene hadde barn, ifølge CTV News.

Ringte politiet selv: Alexandre (27) siktet for angrepet

– Min far skal ikke ha dødd forgjeves



PROFESSOR: Khaled Belkacemi er en av de drepte etter søndagens angrep mot moskeen i Quebec. Foto: AP

Khaled Belkacemi ble 60 år, og var professor ved byens universitet, Lalal University. Han var ansatt ved instituttet for soil sciences og matingeniør ...

Amir Belkacemi, sønn av Khaled, skrev et innlegg på Facebook dagen etter angrepet, hvor han omtaler faren sin som en god mann som forlot Algerie for å gi familien sin en sjanse til et bedre liv.

– Sammen skal vi takle hat og ignoranse. Min far skal ikke ha dødd forgjeves, skriver han videre.

Dekan ved instituttet, Jean-Claude Dufour, minnes Belkacemi for hans yrkesstolthet og lidenskap, og sier ifølge CTV News at arbeidet hans vil leve videre, til tross for Belkacemis død.

– En far for alle, en bror for alle



– EN FAR FOR ALLE: Azzedine Soufiane var godt kjent i nærområdet i Quebec. Foto: Handout

Trebarnsfaren Azzedine Soufiane ble 57 år, og eide et slakteri i nærheten av Quebec islamske kultursenter, hvor angrepet skjedde. Ifølge CBC hjalp marokkaneren ofte nyinnflyttede med å bli kjent i byen.

En av Soufianes kunder, Salah Abdullah, minnes butikkeieren som en snill mann.

– Sist jeg var der lekte han med datteren sin. Hun lo. Da jeg hørte at han hadde blitt drept, kom det øyeblikket tilbake til meg, sier han til CTV News.

Ali Ouldache, en bekjent av Soufiane, forteller at Soufiane var den første han snakket med da han kom til Canada for ti år siden. Han forteller om en mann som elsket Quebec, som skulle være Soufianes hjem i 30 år.

– Han var en far for alle, en bror for alle. Han var tolerant og veldig respektfull, sier Ouldache.

– SJENERØS: Aboubaker Thabti omtales som en sjenerøs mann. Foto: Facebook

Småbarnsfar

Aboubaker Thabti (44) emigrerte fra Tunis til Canada i 2011, og jobbet på et apotek. En venn av ham gir et bilde av en sjenerøs mann.

– Han tok vare på familien sin hele tiden, så han hadde ikke tid til seg selv, sier kameraten.

Thabti etterlater seg en datter på tre år og en sønn. Sønnen omtaler faren som en veldig, veldig bra mann, som hjalp alle.

TREBARNSFAR: Abdelkrim Hassane hadde tre døtre. Han ble drept i skytingen i en moské i Quebec søndag. Foto: Facebook

41 år gamle Abdelkrim Hassane ble også drept i angrepet. Han jobbet med informasjonsteknologi hos myndighetene i Quebec, og hadde tre døtre og en kone. Ifølge CBC er døtrene ti år, åtte år og 15 måneder.

Fetterne Mamadou Tanou Barry (42) og Ibrahima Barry (39) ble også drept i angrepet. En venn av de to forteller at de begge kom fra en landsby i Guinea, hvor de hadde hjulpet familiene sine med penger fra Canada. Ibrahima Barry jobbet med også med IT for flere selskaper i Quebec, ifølge Le Devoir. Fetteren Mamadou etterlater seg to kanadiske gutter.