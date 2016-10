Kanadisk sykepleier siktet for åtte drap

Elizabeth Tracey Mae Wettlaufer (49) skal ha drept åtte pasienter over en periode på syv år, mener politiet.

Det skriver BBC og flere andre medier. Kvinnen møtte i retten tirsdag.

Ofrene skal ha vært i alderen 75 til 96 og bodd på to forskjellige langstids sykehjem hvor kvinnen jobbet. Ifølge politiet fikk syv av ofrene en dødelig dose medikamenter.

Ofrene bodde på Caressant Care i Woodstock og Meadow Park i London, Ontario.

Lee Griffi, talsmann for Caressant Care, opplyser at den siktede kvinnen var utdannet sykepleier og at hun sluttet å jobbe for dem for rundt 2,5 år siden.

– Vi beklager dypt den ekstra sorgen og belastningen dette er for familiene det gjelder, sier Griffi i en kunngjøring.

Dødsfallene fant sted mellom 2007 og 2014.

Caressant Care er en kjede med sykehjem og eldreboliger i sørvestre Ontario.

Under en pressekonferanse tirsdag ga politiet få detaljer med hensyn til motiv eller andre forhold rundt dødsfallene, men opplyste at etterforskningen av de åtte dødsfallene begynte 29. september etter at politiet i Woodstock hadde mottatt melding om at noe hadde skjedd.

– Dessverre utgjør måten vi fikk vite om dette del av bevismaterialet og vi kan derfor ikke uttale oss om det, sier politisjef Bill Renton i Woodstok.

Politiet sier at de ikke vet om det er finnes andre ofre, men sykepleieren har også jobbet ved andre institusjoner. Politiet oppfordrer publikum om å ta kontakt hvis de har informasjon i saken.

Etterforskingen er et samarbeid mellom det lokale politiet i Woodstock og London i Kanada samt regionspolitiet i Ontario.