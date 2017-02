Kanadisk kvinne funnet skyldig: Gjemte seks døde babyer i lagerrom

De døde babyene ble funnet i plastposer og emballasje.

– Alle disse barna var trolig levendefødte. Det foreligger ingen bevis for komplikasjoner ved noen av graviditetene.

Det slo dommer Murray Thompson fast da han natt til tirsdag norsk tid leste opp avgjørelsen: Andrea Giesbrecht er funnet skyldig i å ha gjemt unna levninger etter seks babyer som hun selv har født.

Den grusomme oppdagelsen ble gjort da ansatte ved lagerlokalene undersøkte rommet i 2014, etter at 42-årige kvinnen fra Winnipeg ikke hadde betalt leie for lageret hun disponerte.

Hun nektet å gå med på en DNA-test, men politiet fikk en rettskjennelse og gjennomførte testen likevel.

Det var ikke mulig å fastslå dødsårsakene, og 42-åringen ble derfor ikke tiltalt for drap eller for å ha forårsaket dødsfallene på annen måte.

Dommeren påpekte også at levningene var pakket inn på en måte som impliserer forsøk på å skjule stanken av forråtnelse.

Hvert av de seks punktene i tiltalen kan medføre opptil to års fengsel.

Da rettssaken startet i april i fjor erkjente hun seg ikke skyldig og nektet å forklare seg i retten, så det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål knyttet til dødsfall og motiv.

Hennes forsvarer, Greg Brodsky, sier kvinnen ikke er fornøyd med dommerens avgjørelse, men at hun er lettet over at saken er over.