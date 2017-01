Flere drept etter skyting i moské i Canada

NEW YORK (VG) Væpnede menn har avfyrt skudd i en moské i Québec i Canada.

Politiet bekrefter på sin Twitter-konto at flere personer er drept og såret, men sier ikke hvor mange. De bekrefter også at mistenkte er pågrepet, men sier ingenting om antall.

Det skal være rundt 40 personer var i moskeen Centre Culturel Islamique de Québec da skytingen fant sted i forbindelse med kveldsbønnen ved 20-tiden søndag kveld.

Lederen for moskeen

sier til Reuters at minst fem personer er drept, og lokalavisen Montreal Gazette melder om samme antall. Disse opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Kort tid etter hendelsen la moskeen ut en video fra utsiden av moskeen på sin Facebook-side. Den viser minst ti politibiler og en ambulanse.

Én skal være pågrepet

Flere kanadiske medier har snakket med vitner som forteller at minst tre gjerningsmenn ha tatt seg inn i moskeen og åpnet ild, men heller ikke dette er bekreftet.

Den kanadiske allmennkringkasteren CBC melder at to personer er pågrepet. Det er uklart om det er flere gjerningsmenn på frifot.

Den fransktalende avisen Le Soleil melder at én av gjerningsmennene skal ha vært bevæpnet med en AK-47. Ifølge avisen er en av de pågrepne en mann i midten av 20-årene.

– Hvorfor skjer dette her? Det er barbarisk, sier leder av moskeen Mohamed Yangui til Reuters.

STORT POLITIOPPBUD: Centre Culturel Islamique de Québec la ut en video fra utsiden av moskeen på sin Facebook-side. Dette er en skjermdump. Foto: , Centre Culturel Islamique de Québec

Han forteller at han ikke var til stede i moskeen under skytingen, men at han fikk desperate telefonoppringninger fra folk som var til stede. Moskélederen sier at han ikke vet hvor mange som er skadet, men at han kjenner til at de har blitt kjørt til ulike sykehus i byen.

De melder også at flere personer er skadet. En rekke ambulanser har tatt oppstilling utenfor moskeen. Bilder fra stedet viser også et stort oppbud av politi på stedet.

Moskeen ligger i Sainte-Foy, en bydel i det vestlige Québec – hovedstaden i den kanadiske provinsen med samme navn. Kun noen minutter unna moskeen ligger et større sykehus.