Dramatisk da sjøløve angrep jente

En liten jente satt seg litt for nær vannkanten da en sjøløve dukket opp av vannskorpen.

Turister hadde matet den ville sjøløven med brødsmuler mens den svømte rundt i en fiskehavn i Richmond i Canada, da jenta plutselig ble angrepet.

Bet tak i jenta

Et videoopptak viser turister som står og ler mens de ser på sjøløven som jakter fisk i den kanadiske fiskehavnen Steveston Fisherman's Wharf. Dyret titter opp et par ganger til turistenes forlystelse, og den lille jenta ler og setter seg ned på kanten for å se bedre. Men sjøløven vil ikke leke.

Isteden hopper den opp, biter tak i kjolen hennes og drar henne med seg under vann med stor kraft mens tilskuerne skriker opp.

En av de voksne som står bak jenta og ser på opptrinnet, hopper umiddelbart uti og får reddet jenta opp av vannet. Hun er bare under vann i et par sekunder takket være den snarrådige reaksjonen fra mannen som trolig var i familie med jenta.

– Dumskap

– Det første jeg tenkt da jeg så denne videoen var hvor dumme noen kan være. Det er en sjøløve, ikke et sirkusdyr, sier Andrew Trites, direktør for Marine Mammal forskningsenhet ved University of British Colombia til CBC News.

Den sjokkartede opplevelsen ble fanget av Michael Fujiwara fra Vancouver. Han forteller at han satt på brygga da sjøløven stakk hodet sitt opp av vannet foran ham.

– Jeg tok bare opp telefonen og begynte å filme. De hadde matet den med brødsmuler eller hva det var, og sjøløven ble nok vel trygg på dem, forteller han til avisen Vancouver Sun.

