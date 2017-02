De tar imot flyktningene Trump ikke vil ha

TORONTO (VG) Syriske flyktninger er uønsket av Donald Trump. I nabolandet Canada tas de imot med åpne armer.

Rundt kjøkkenøya står seks syriske kvinner og ruller ut ma’amoul – søte kjeks fylt med valnøtter som er populær i deres krigsherjede hjemland.



Vi er på Newcomer Kitchen i Toronto – et prosjekt der syriske kvinner en gang i uken møtes for å lage mat fra hjemlandet som selges og leveres på døren til privatpersoner. Pågangen er stor og nå har de også begynt med catering. Overskuddet deler de seg imellom.

– Jeg var veldig redd for å flytte til et helt nytt sted, for først var vi i Tyrkia og der var det veldig tøft. Men her i Canada har vi blitt ønsket varmt velkommen. Og vi blir respektert, sier Ghada Abdallah (33), opprinnelig fra Qamishli i det nordøstlige Syria, til VG.

I februar i fjor kom hun og familien til Canada.

Vi zoomer ut fra det lille kjøkkenet, ut av storbyen Toronto, ut av provinsen Ontario og tar et blikk over Canada: Verdens nest største land i areal, men med sine 35 millioner innbyggere er det ikke trangt om plassen. Det siste halvannet år har landet fått mye oppmerksomhet for innvandringspolitikken.

– Trumps holdning veldig skuffende

Per 29. januar i år hadde Canada tatt imot drøye 40.000 flyktninger fra Syria, ifølge tall fra myndighetene. I løpet av dette kalenderåret har de sagt ja til å ta imot 25.000 til.

Totalt et lite tall sammenlignet med Syrias naboland – eller for eksempel Tyskland, men sammenlignet med nabolandet USA er kontrasten stor. Særlig nå.

– Trumps holdning er veldig skuffende. Han er leder av verdens mektigste land, og da må man være pro-aktiv og hjelpe andre. Bidra til fred og stoppe kriger. Han gjør det motsatte, sier Khadijah Ibrahim (48) som står ved siden av.

SYRISK SPESIALITET: På Newcomer Kitchen bakes det ma’amoul – søte kjeks fylt med valnøtter. Foto: Klaudia Lech/VG

Syria-flyktninger i Canada * Per 29. januar i år har Canada tatt imot 40.081 flyktninger fra Syria. * Dette kalenderåret har Canada sagt ja til å ta imot ytterligere 25.000. * Til sammenligning har Norge sagt ja til 8000 syriske kvoteflyktninger over en treårsperiode. Per innbygger tar Norge dermed imot 0,0016 Syria-flyktninger, mens Canada tar imot marginalt flere (0,0019).

Kilde: Kanadiske myndigheter

Med sitt innreiseforbud vil Trump nekte syriske flyktninger adgang til USA. Under Obama-administrasjonen tok landet, med sine 323 millioner innbyggere, imot 12.500 flyktninger.

I desember i fjor fikk kvinnene storslått besøk av statsminister Justin Trudeau, som også har gjort seg bemerket ved å stille opp på flyplassen for å ønske syriske flyktninger velkommen til landet.

Kort tid etter at Trump innførte innreiseforbudet kom Trudeau med et klart stikk til Trump:«Til dem som flykter fra forfølgelse, terror og krig: Kanadiere ønsker dere velkommen, uavhengig av hva dere tror på».

Kanadiske myndigheter har imidlertid sagt at USAs innvandringspolitikk ikke vil føre til en økning av deres egen flyktningkvote.

Privatpersoner kan sponse flyktninger

På kontoret til Lifeline Syria, en organisasjon som hjelper syriske flyktninger til å etablere seg i Canada, har Beshr Shjhamid (28), opprinnelig fra Aleppo, kommet på besøk. Han er av de mange som har fått hjelp gjennom organisasjonen.

– Jeg var litt i sjokk i starten, for som en fra Syria ble jeg sett ned på i Egypt, Jordan og Tyrkia hvor jeg oppholdt meg etter at jeg flyktet. Her opplevde jeg det helt motsatte. Folk var så vennlige og hjelpsomme.

HJELPER TIL: Lora Remacka og Mohammed Al Zaibak i Lifeline Syria har hjulpet Syria-flyktningen Beshr Shjhamid (t.h) med å etablere seg i Canada. Foto: Klaudia Lech/VG

Allerede på flyplassen ble han møtt av representanter fra Lifeline Syria, som stod klare med klem og en bærepose full av brosjyrer med nødvendig informasjon for å kunne starte et nytt liv her.

Canada skiller seg ut fra mange land med sitt «sponsor»-system, som innebærer at privatpersoner kan hjelpe flyktninger inn i landet dersom de går sammen fem eller flere.

Med egne midler har de ansvar for «sin flyktning» det første året i Canada, og har også ansvar for å hjelpe til i etableringen. Det var på denne måten 28-årige Beshr kom seg inn i landet, og her gir Lifeline Syria en hjelpende hånd for å bistå sponsorene.

– Syrere vil ikke være en byrde. De er ivrige til å bidra til felleskapet og så glade for å være her, sier lederen av Lifeline Syria, Mohammed Al Zaibak, som selv kom fra Syria til Canada for 30 år siden.

Trudeau har fått kritikk for at myndighetene i år har satt en grense på maks 1000 flyktninger som får komme inn gjennom private sponsorer. Så langt har over 14.000 fått slik bistand.

PÅ MØBELJAKT: F.v ekteparet Abir Alhosein og Hadeel Alhosein er på Furniture Bank for å finne seg møbler sammen med naboparet Moheb Adin. Foto: Klaudia Lech/VG

Angrep mot moské

Det er ikke alle som er like fornøyd med innvandringspolitikken i landet. Nylig ble seks personer drept i et angrep mot en moské i Quebec, og ved flere tidligere anledninger har innvandrere blitt utsatt for målrettet kriminalitet.

I et lagerlokale ikke langt fra den internasjonale flyplassen ligger Furniture Bank. Dit donerer folk brukte møbler, for at syriske flyktninger og andre trengende fritt kan plukke ut det de trenger for å starte på nytt.

Noah Kravitz viser oss rundt i den store hallen der sofaer står i et hjørne, kjøkkenutstyr i et annet og spisebord i et tredje. Han forteller at de siden starten av 2016 har hjulpet 897 syrere.

– De er veldig takknemlige når de kommer hit. Mange klemmer de frivillige som hjelper dem å plukke ut, og mange sender også takkebrev og tegninger fra barna etterpå.

PLUKKER UT INTERIØR: Abir Alhosein (i midten) får hjelp av Shirley Germain som jobber frivillig på Furniture Bank med å finne møblene hun trenger. Til venstre står naboen hennes. Foto: Klaudia Lech/VG

Ekteparet Abir (26) og Haeel Alhosein (30) kom til Canada med sine to barn, og nå er Abir høygravid med deres tredje. De har fått hjelp fra Shirley Germain til å plukke ut møbler til leiligheten deres.

– Vi kom for ti måneder siden, og trengte noen flere møbler, sier Abir mens hun og ektemannen går rundt og plukker ut det de trenger.

Så blir alt pakket, lastet og kjørt hjem til dem i løpet av et døgn.

Bønn til Trump

På Newcomer Kitchen er ma’amoul-ene klare til å settes i ovnen. Rahaf Alakbani (25) fra Swaida i Syria har bodd i Canada i snart et år. Hun mener USA kan lære følgende av Canada:



– Å åpne dørene og hjertene sine for syrerne som har knuste hjerter. De trenger støtte og hjelp.

Hun har også en beskjed til Donald Trump:

– Jeg ønsker at han skal se på syriske flyktninger som mennesker. Og at han åpner hjertet sitt til dem. Ikke døm folk for deres nasjonalitet og religion.