Canadisk statsminister talte i begravelsen til terrorofre

Justin Trudeau hyllet ofrene og erklærte et styrket forhold mellom det canadiske og muslimske samfunnet under begravelsen for tre av terrorofrene i Quebec.

Fredag ettermiddag lokal tid ble tre av de seks ofrene fra terrorangrepet i Quebec gravlagt.

Flere tusen hadde møtt opp på seremonien som ble holdt i Quebec City convention centre.

– Det er på tide at de som står bak disse budskapene – enten de er politikere, radio- eller tv-verter eller andre offentlige personer – innser hvilken skade deres ord kan forårsake, sa Trudeau til stor applaus, ifølge Toronto Star.

BEVEGET: Den canadiske statsministeren Justin Trudeau tørker en tåre i begravelsen til tre av ofrene fra terrorangrepet i Quebec. FOTO: REUTERS/Mathieu Belanger

Den liberale statsministeren sa videre at angrepet har styrket Canadas solidaritet med sitt muslimske samfunn.

Etter Donald Trumps innreiseforbud tirsdag var Justin Trudeau blant verdens ledere som stadfestet at han ønsket flyktninger velkomne.

I talen sa Trudeau at alle tre ofrene, Tanou Barry (42), Ibrahima Barry (39) og Soufiane (57) var ekstraordinære menn som elsket sine familier, sitt lokalsamfunn og sin tro, skriver den canadiske avisen Toronto Star

De tre andre ofrene ble begravet torsdag.

Den antatte gjerningsmannen ble tirsdag siktet for terrorangrepet, etter at han selv hadde meldt seg til politiet. Politiet mener Alexandre Bisonette (27) sto bak angrepet alene. Ifølge canadiske og amerikanske medier er han kjent for politiske synspunkter fra ytre høyre fløy.