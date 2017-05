«Bromansen» mellom Macron og Trudeau hylles på nettet

Verden fryder seg over bilder av Emmanuel Macron og Justin Trudeau som går tur på Sicilia. – De gir håp, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Er Frankrike og Canadas ledere verdens nye, liberale håp?

Internett har gått av skaftet etter at bilder fra et møte mellom Canadas Justin Trudeau og Frankrikes Emmanuel Macron under G7-toppmøtet på Sicilia ble sluppet fredag.

I idylliske omgivelser i byen Taormina vandret de to statslederne rundt og pratet på tomannshånd, og USA Today oppsummerer det hele med tittelen «Trudeau-Macron-møtet var alt internett drømte om at det skulle være».

Også på sosiale medier har entusiasmen vært stor.

– Dette ser sinnssykt romantisk ut, skriver Tara Mulholland, som dekker sosiale medier for CNN, på Twitter, mens andre har valgt å bruke et populært uttrykk for å beskrive forholdet:

«Skaff deg en mann som ser på deg slik Trudeau ser på Macron.»

Ansees som Trumps motpoler

Det ligger ekte politisk entusiasme bak oppstandelsen rundt møtet mellom de to, for Macron og Trudeau sees gjerne som motpoler til USAs president Donald Trump.

Bromance (subst.) Et nært, ikke-seksuelt vennskap mellom to menn. En sammenskriving av ordene «bror» og «romanse» Kilde: Oxford English Dictionary

De er begge unge, snakker om internasjonal solidaritet og menneskerettigheter, og ønsker globalisering velkommen.

De to lederne har også gjort seg bemerket for å ha kontret Trumps noe påfallende hilse-stil:

USAs president er kjent for sitt pågående håndtrykk, der han trekker motpartens hånd mot seg og rister intenst – i Japans statsminister Shinzo Abes tilfelle i hele 19 sekunder. Men Trudeau hadde åpenbart forberedt seg da han møtte Trump i for første gang i februar:

Han lente seg inn og ble ikke vippet av pinnen.

Da Macron møtte Trump for første gang i Brussel torsdag, tok den 39 år gamle, nyvalgte presidenten så hardt i at amerikanerens knoker hvitnet.

Søndag fortalte Macron for øvrig at møtet var en slags styrkekonkurranse mellom ham og Trump: I et intervju med avisen Le Journal du Dimanche sa Macron at håndtrykket var «et sannhetens øyeblikk»:

– Det var ikke uskyldig. Du må vise at du ikke vil gi deg, selv ikke i symbolske saker.

Fortsetter denne trenden kan «Trump-håndtrykkologi» bli den moderne arvtageren til kremlinologien, der eksperter forsøkte å lese sovjetisk politikk ut fra ørsmå tegn under offentlige opptredener.

Grande: – En motkraft mot populismen

FAN: Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: ODIN JÆGER/VG

Blant dem som har kastet seg på Macron-Trudeau-entusiasmen, om enn i mer dempet form, er Venstre-leder Trine Skei Grande.

På sin Twitter-konto skriver hun i dag at «disse to liberale lederne gir håp».

– Vi ser de populistiske strømningene som har påvirket både valget i USA og Brexit, og som vi også ser i Norge. Det er noen som står opp mot det, i den vestlige verden ser vi de liberale partiene vokse frem som en motkraft, sier Grande til VG.

Venstrelederen er rask til å påpeke at både Trudeaus Liberal Party og Macrons «En Marche» enten er eller har søkt om å bli søsterpartier til Venstre.

– Når du ser opptredenen til Donald Trump på internasjonale møter er det betryggende å ha motkrefter som snakker om mer samarbeid mellom land, om klima, miljø, som snakker annerledes om flyktninger, sier Grande.

Trump har kommet seg stort sett skandalefri gjennom sin første utenlandsreise, men etter talen til Natos toppledere i Brussel torsdag har han fått skarp kritikk fra flere hold.

Arvtagere etter Obama og Biden?

Særlig Emmanuel Macron synes å ville markere avstand til Trump. Lørdag publiserte Macron et bilde på sin Twitter-konto, der han skrev at G7-møtet er «to dager der vi beskytter våre interesser, og går fremover, sammen, i den samme humanistiske retningen».

På bildet ser vi blant andre Tysklands kansler Angela Merkel, Trudeau, Shinzo Abe og Italias statsminister Paolo Gentiloni.

Blant dem som glimrer med sitt fravær var Donald Trump.

Trine Skei Grande sier til VG at hun mener Canada og Frankrike bør bli viktigere for Norge fremover.

– Politisk, men vi har også et nært militært samarbeid med disse landene. USA holder nå på å skru av kontakten med omverdenen. Da bør vi søke andre viktige allianser fremover, sier Grande.

Internetts fascinasjon med politiske vennskap er ikke ny. Tidligere var det forholdet mellom Barack Obama og hans visepresident Joe Biden som ble ansett som politikkens fremste «bromance».

– Grande, er det lurt å dyrke slike bilder av internasjonale ledere? De er jo like kalkulerende som alle i slike posisjoner må være?

– Macron og Trudeau er begge politiske ledere som har vunnet valgkamper på å si ja til samarbeid, svarer Grande.

– Det er jo ikke så dumt om noen har det, og ikke murer, som ideal.