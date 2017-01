Alexandre Bissonette (27) er siktet for Quebec-terroren

Drøye 20 minutter etter at seks menn ble drept i moskeen, ringte den 27 år gamle kanadieren selv til politiet.

I rettsdokumenter kommer det frem at Alexandre Bissonette er siktet for seks tilfeller av overlagt drap etter terrorangrepet mot en moské i Quebeb. I tillegg er han siktet for fem tilfeller av drapsforsøk.

Et øyenvitne har tidligere beskrevet hvordan flere personer ble skutt da de satt og ba i forbindelse med kveldsbønnen i moskeen søndag kveld lokal tid.

Canadas statsminister: Vi fordømmer dette terrorangrepet mot muslimer



Studerer statsvitenskap

Politiet mener at 27-åringen var alene om drapene, og bekrefter at han selv ringte 911 drøye 20 minutter etter skytingen. Han fortalte at han satt i en bil og at han var bevæpnet, men at han var klar til å overgi seg.

– Det virket som han ville samarbeide, sier Dennis Turcotte i Quebec-politiet til CBC News.

Like etter ble 27-åringen pågrepet i nærheten av en bro omtrent 20 kilometer fra åstedet. Ifølge Radio-Canada ble det funnet minst ett våpen i bilen hans.

Den siktede studerte statsvitenskap ved Université Laval og skal være kjent for å ha inntatt politiske synspunkter på ytre høyre fløy, skriver BuzzFeed.

En medstudent, som ønsker å være anonym, beskriver siktede som en «einstøing uten venner» til La Presse.

– Holdt seg for seg selv

Politiet sier at det foreløpig er for tidlig å si noe om motivet, men det er ventet at siktelsen vil bli utvidet og vil omfatte terrorrelaterte punkter.

En nabo forteller til NBC News at 27-åringen at han likte å leke med våpen i skogen og at han snakket om voldelige videoer han hadde sett.

– Han var ikke sosial. Han holdt seg for seg selv, sier Regern Bessière.

Politiet meldte først at to personer var pågrepet, men senere viste det seg at den andre mannen kun var innkalt som vitne.