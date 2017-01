Alexandre Bissonette (27) er siktet for moské-angrepet

Drøye 20 minutter etter at seks menn ble drept i moskeen, ringte den 27 år gamle kanadieren selv til politiet.

Iført håndjern og en hvit fangedrakt fikk Alexandre Bissonette lest opp siktelsen i et rettsmøte i Quebec natt til tirsdag norsk tid: Seks tilfeller av overlagt drap og fem tilfeller av drapsforsøk.

Politiet mener at 27-åringen alene sto bak skuddene som drepte seks personer og skadet åtte i en moské i den kanadiske byen. Et øyenvitne har tidligere beskrevet hvordan flere personer ble skutt da de satt og ba i forbindelse med kveldsbønnen.

Canadas statsminister: Vi fordømmer dette terrorangrepet mot muslimer



Studerer statsvitenskap

STUDERTE: Alexandre Bissonnette (27) studerte statsvitenskap ved Université Laval. Foto: , Privat

I rettsmøtet tok 27-åringen ikke stilling til straffskyld. Politiet har ikke uttalt seg om motiv, og er åpne på at siktelsen kan utvides til også å gjelde terror.

– Det er en pågående etterforskning, sier aktor Thomas Jacques til Montreal Gazette.

Politiet bekrefter at det var den siktede 27-åringen som selv ringte 911 drøye 20 minutter etter skytingen.

Han fortalte at han satt i en bil, og at han var bevæpnet, men at han var klar til å overgi seg.

Like etter ble Alexandre Bissonette pågrepet ved en bro omtrent 20 kilometer fra åstedet. Ifølge Radio-Canada ble det funnet minst ett våpen i bilen hans.

– Holdt seg for seg selv

Siktede er kanadisk statsborger, og studerte statsvitenskap ved Université Laval. Flere kanadiske og amerikanske medier, deriblant BuzzFeed, skriver at 27-åringen skal ha vært kjent for å ha politiske synspunkter på ytre høyre fløy.

En medstudent, som ønsker å være anonym, beskriver siktede som en «einstøing uten venner» til La Presse. En nabo forteller til NBC News at 27-åringen likte å leke med våpen i skogen og at han snakket om voldelige videoer han hadde sett.

– Han var ikke sosial. Han holdt seg for seg selv, sier Regern Bessière.

Norske Anette Kruge (21) fra Kolbotn studerer fransk på samme universitet som siktede. Hun har ikke lagt merke til 27-åringen, men forteller at han har vært et tema blant studentene etter angrepet.

– Det ene offeret jobbet som professor her, så at både han og gjerningsmannen var tilknyttet universitetet er selvfølgelig kjempetrist for alle som går her. Det er tydelig at mange er preget og berørt av det som har skjedd, sier hun til VG.

Politiet meldte først at to personer var pågrepet, men senere viste det seg at den andre mannen kun var innkalt som vitne.