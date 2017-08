Minst 17 drept i kafé-angrep i Burkina Faso

Angrepet er det andre på to år som er rettet mot et populært turistmål i hovedstaden Ouagadougou.

Vitner har fortalt at tre væpnede menn ankom i bil, før de åpnet ild mot gjester utenfor restauranten Aziz Istanbul rundt klokken 21.30 søndag kveld. Minst 17 personer er drept og åtte såret, bekrefter myndighetene.

Kommunikasjonsminister Remi Dandjinou sier at det er flere utenlandske statsborgere blant ofrene, deriblant minst én fransk statsborger. Kilder på et lokalt sykehus sier til AFP at en tyrkisk statsborger også er blant de drepte.

Myndighetene mistenker at det er islamister som står bak angrepet, men ingen grupperinger har hittil hevdet å stå bak.

Angrepet er det andre på to år som er rettet mot populære turistmål. I januar i fjor ble 30 personer ble drept da ytterliggående islamister stormet et hotell og en nabokafé. I over et halvt døgn ble 150 personer holdt som gisler. En kanadisk familie på fire var blant de drepte.

Burkina Faso har også opplevd en økning i angrep utført av militante langs grensen mot Mali i nord.

Dramatiske scener fra angrepet i fjor: