Burger King i kongekrangel i Belgia

Hamburgergiganten har lagt seg ut med det belgiske kongehuset.

Den amerikanske kjeden lanseres i kongedømmet Belgia i juni og antyder i sin animerte lanseringskampanje at de vil overta tronen i landet.

Med en tegnet utgave av kong Philippe påpekes det at han ble kronet i 2013, men at det nå kommer en ny konge til landet:

– To konger. En krone. Hvem skal herske? Stem nå...

Stemmer du på den sittende kongen, får du oppfølgingsspørsmål som «Er du sikker? Han kommer ikke til å lage pommes frites til deg.»

– Ikke morsomt, lyder reaksjonen fra kongehuset, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Representanter for kong Philippe ba mandag om en forklaring fra Restaurant Brands International, som eier Burger King i landet.

– Vi forklarte dem at vi ikke er glade for at de bruker kongen i sin kampanje, sier talsmann Pierre-Emmanuel De Bauw.

Kongehuset skal ikke brukes i kommersielt øyemed. Shana Van den Broeck, talskvinne for Burger Brands Belgium, sier de vurderer å endre kampanjen.

Fleipen kan ha truffet et ømt punkt for kongehuset.

Belgierne hadde i 1950 folkeavstemning der de bestemte seg for å beholde monarkiet, tross krass kritikk av Philippes bestefar, kong Leopold III, for hans rolle under nazistenes okkupasjon. Leopold ble tvunget til å abdisere, og Philippes onkel overtok.