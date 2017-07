Styrtet i døden på vei til sitt eget bryllup

Bruden Rosemere do Nascimento Silvo ville ankomme sitt eget bryllup i helikopter. Hun nådde aldri frem.

Den hjerteskjærende videoen viser den brasilianske bruden og hennes følge, som styrter i døden bare minutter før hun skal ankomme sitt eget bryllup i desember i fjor.

Bildene fra den tragiske helikopterturen er nå blitt frigitt i forbindelse med den pågående etterforskningen av ulykken.

Politiet i Sao Paolo etterforsker saken sammen med luftfartspesialister i landet. Foreløpige undersøkelser indikerer at helikopteret kan ha truffet et tre under dårlige værforhold.

Fire omkomne

På videoen ser man også at piloten må styre helikopteret gjennom en tykk tåke.

Ifølge den brasilianske obersten, Luis Lupoli kan videoen også vise mulige feil som er gjort av piloten under den siste delen av flyturen, skriver G1 Globo.

Planen var at hun skulle overraske sin fremtidige ektemann, Udirley Damasceno, ved å ankomme bryllupet i Sao Paulo med helikopter. Istedenfor blir han stående uvitende ved alteret å vente, mens helikopteret allerede har styrtet i nærheten.

I tillegg til bruden omkom også piloten, broren og en gravid fotograf i den fatale dødsulykken. Åtte brannbiler var til stede på ulykkesstedet, men alle passasjerene omkom på stedet.

Skriker i panikk

Videoen viser en forventningsfull brud som holder sin bror i armen, og titter spent ut av vinduet. Fra cockpiten kan man se at lufta er tåkefylt og utsikten dårlig. Når alarmen går kan man høre passasjerene om bord hyle i panikk, før kameraet knuses i bakken.

Det er fotografen som har filmet helikopterturen fra forsetet. Kameraet skal ha blitt funnet fire dager senere av broren til bruden som lette etter personlige eiendeler etter ulykken. Kameraet skal ha blitt levert til myndighetene like etter, ifølge den brasilianske avisen Globo.

Ulykken ble oppdaget da helikopteret aldri landet som planlagt på en fotballbane i nærheten av bryllupet. Over 300 gjester var til stede, men bare seks personer visste at bruden hadde planer om å ankomme seremonien fra lufta.