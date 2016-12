Brudens mor døde under bryllupsfeiring: – Hjertene våre er knust

Nå ber familien om ro etter den fatale bryllupsulykken.

Under en bryllupsfeiring i Whittier i California lørdag kveld veltet plutselig et 24 meter høyt eukalyptustre over noen av gjestene.

Den 61 år gamle kvinnen Margarita Mojarro mistet livet på det som skulle være en festaften for henne og familien. Mojarro var gjest i bryllupet som endte i tragedie for å feire sin egen datter.

Etter den tragiske ulykken har familien nå engasjert advokat.

– Hjertene våre er knust. Det som begynte som en lykkens dag for vår familie endte i forferdelig sorg, uttaler familien til den drepte 61-åringen ifølge Los Angeles Times.



En fire år gammel jente fikk moderate skader under ulykken. I tillegg ble fem andre lettere skadet. Omkring 20 mennesker hadde vært fanget under de store grenene frem til brannvesenet kom til stedet og skar dem løs.

Ifølge det lokale brannvesenet i Los Angeles skal ulykken ha skjedd da familien tok bryllupsbilder.

– Vi prøver fortsatt å forstå hvordan dette kunne skje. I sorgen er vi takknemlige for strømmen av kjærlighet og støtte vi har fått fra lokalsamfunnet, uttalte familien som nå ber om ro i sorgprosessen.