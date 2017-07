Bro kollapset i Sverige – flere personer fanget under rasmassene

Flere personer er fanget i massene etter at et stilas og en jernbanebro kollapset i Sverige, melder Dalarnas Tidning.

– Det ligger folk under rasmassene. Det kan være flere, sier Stefan Wickberg, pressetalsmann ved det regionale kommandosenteret til Expressen.



Folk skal ha jobbet med renovasjonsarbeid på stedet før broen kollapset. Et vitne på stedet opplyser til avisen at broren er 20 til 30 meter lang. Veibroen som kollapset går over en jernbane.

Ifølge politiet skal et titalls personer være alvorlig skadet.



Beskjeden om ulykken kom klokken 14.09 torsdag ettermiddag. Detaljene kan endres, sier Wickberg til avisen.

Politiet forteller at det er et stillas ved broen som har kollapset, skriver Aftonbladet.



Ludvika redningstjeneste og brannvesenet er på plass sammen med tre ambulanser.

– Fire ekstra ambulanser er på vei sammen med to helikoptre. Det kan til og med være flere på vei, sier den regionale lederen ved SOS Alarm i 14.40-tiden.

– Det er veldig mange ressurser. Opprinnelige informasjon fra stedet er at det skal være ti personer som kan være skadede, sier han.

Stedet hvor broen kollapset ligger rundt 4 mil fra Borlänge, og 34 mil fra Oslo.

KOLLAPSET: Denne broen i Ludvika i Sverige kollapset torsdag ettermiddag. Foto: PRIVAT

.