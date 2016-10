Britisk politi: Savnede Ben (1) kan ha bli drept i ulykke på gård

Politiet som har gravd etter gutten som forsvant for 25 år siden mener ulykken involverte tunge maskiner.

Britisk politi har de siste tre ukene gravd etter spor etter Ben Needham på ferieøya Kos i Hellas. I slutten av september fant de et tøystykke i jordområdet de gransket.

I dag skriver Sky News at Jon Consins, førstebetjent i South Yorkshire Police, fortalte at de nå hadde funnet en gjenstand som de tror Ben hadde da han forsvant 24. juli 1991.

– Det er min profesjonelle mening at Ben Needham døde av en ulykke i nærheten av gården i Irkalis, hvor han sist ble sett mens han lekte, sa Cousins.

Tingen polititet fant har ikke blitt identifisert, men ifølge Sky News har det blitt vist til noen i familien til Ben.

Tips om at gutten ble påkjørt og gravd ned

Grunnen til at de nye undersøkelsene startet igjen for tre uker siden var at det kom inn et nytt tips i saken. Vitnet opplyste at den lille gutten ble overkjørt av en navngitt gresk gravemaskinfører, og begravd på stedet.

I 1991 var 21 måneder gamle Ben i Iraklis på Kos sammen med moren og besteforeldrene. Besteforeldrene passet på den lille gutten mens moren hjalp til å renovere et hus i byen.

Den 24. juli ble han sporløst borte, og de siste 25 årene har en egen gruppe i politiet lett etter gutten.