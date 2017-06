Valgnedtur for statsminister May

LONDON (VG) Valgdagsmålinger tyder på et skuffende valgresultat for Theresa May. Hun kan miste flertallet i parlamentet.

Ferske valgdagsmålinger tyder på at statsminister Theresa May har en svekket støtte fra folket. Det konservative partiet ser ut til å bli det britiske parlamentets største parti, men med færre av setene i Underhuset, enn de hadde før May utlyste nyvalg.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

De konservative forventes å ha gått fra 331 seter, til å få 314 nå. Opposisjonspartiet Labour spås å ha styrket sin stilling fra 232 til 266 seter, ifølge målingen for BBC og Sky News.

Hvis målingen stemmer, vil dette være en stor skuffelse for statsministeren, som utlyste valget fordi hun ønsket å styrke sitt mandat før brexit-forhandlingene med EU begynner den 19. juni. Nå kan det se ut som hun, tvert imot, har svekket sin posisjon som Storbritannias politiske leder.

Valgdagsmålingen er gjort ved å spørre folk ved 144 stemmelokaler hva de har stemt, og sees på som mer presis enn vanlige gallupundersøkelser.

Selv om De konservative har ledet på meningsmålingene helt siden nyvalget ble utlyst i april, har meningsmålinger vist at oppslutningen har krympet jevnt i løpet av valgkampen. Med det overraskende utfallet av brexit-folkeavstemningen i fjor og parlamentsvalget i 2015, har tiltroen til meningsmålinger falt, så det har vært knyttet stor spenning til offentliggjøringen av denne valgdagsmålingen.

Terror preget valget



Like før stemmelokalene stenger i Storbritannia treffer VG briter i London som i dag har vært med på å bestemme Storbritannias fremtid. Theodor Price (21) avga sin stemme i den fornemme bydelen Kensington.

FAKTA: VALGET I STORBRITANNIA Britene har valgt hvem som skal representere dem i Parlamentet, altså hvem som skal styre landet. Registrerte velgere har stemt på én kandidat fra sitt område. Partiet som får flest av de totalt 650 setene i underhuset blir etter tradisjonen spurt av dronningen om å bli statsminister.

Den gikk til De konservative, fordi den unge mannen mener Theresa May er en sterk leder i tøffe tider.

– Nasjonal sikkerhet er noe av det viktigste for meg i dette valget, og åpenbart har de siste ukenes terrorangrep satt sitt preg på oss. Jeg tror at for dem som var usikre på hvem de skulle stemme på, har sikkerhet vært en avgjørende faktor. Jeg vet ikke egentlig om det er et særlig godt tegn at frykt er det som trekker folk til urnene, sier Price til VG.

I løpet av de siste to ukene av valgkampen har de rystende terrorangrepene i Manchester og London drept 30 mennesker, mange av dem barn og unge. Det har satt sikkerhetspolitikk høyt på agendaen.

TROR PÅ MAY: Theodor Price (21) i London er sikker på at hans stemme til De konservative vil gjøre Storbritannia til et sikrere land. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Leste du saken om det nye skillet?: Gamle stemmer Tories, unge stemmer Labour

Corbyn i vinden



Labour-leder Jeremy Corbyns kampanjeinnspurt ser ut til å ha styrket partiets stilling betraktelig, skal man tro valgdagsmålingen.

Sophie Ace (40) sier at terrorangrepene ble en «katalysator» for hennes valg, som ikke var til fordel for de konservative.

– Jeg synes vi må få en slutt på kuttene i tilskudd til politiet. I bunn og grunn handler jo dette om at vi må skape oss et samfunn hvor vi føler oss trygge. Sikkerheten er så skjør nå, sier Sophie Ace (40) ettertenksomt til VG, på vei ned trappen i stemmelokalet vest i hovedstaden.

Det var fryktet at terrortrusselen kunne føre til mistillit til makthaverne og dermed lav valgdeltagelse, men foreløpige tall tyder på det motsatte: Faktisk har rekordmange registrert seg for å stemme.

Les om Corbyns byks på meningsmålingene: Elsket av de unge

Brexit-omkamp

Fjorårets overraskende brexit-ja fortsetter å være en av de fremste motivasjonene for britene i dette valget.

I London er tweedkledde Gary Codd (72) og kompisen hans Selby Whittingham (75) blant velgerne som mener Mays løfter om en «hard brexit» må stoppes.

– Det viktigste for oss dette valget er å få i gang en ny folkeavstemning om brexit! Derfor driver vi kampanje for Liberaldemokratene. Å gi slipp på EU vil være svært dårlig for Storbritannias økonomi, sier Codd, som for anledningen har en stor gul partisløyfe på jakken.

KJEMPER MOT: Gary Codd (72) og kompisen Selby Whittingham (75) driver valgkamp for Liberaldemokratene, det eneste partiet som har lovet å avholde nok en folkeavstemning om brexit. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

HVA ER DE TO STØRSTE PARTIENES HOLDNING TIL BREXIT? DE KONSERVATIVE: Theresa May ville egentlig ikke ut av EU, slik flertallet av Tory`ene. Nå jobber hun likevel for at flertallet skal få det som de ville. Hun har vist seg som en tøff forhandler i EU og sier at «ingen avtale er bedre enn en dårlig». Vil ha årlig netto innvandring ned til under 100.000.

LABOUR: Også arbeiderpartiet Labour drev kampanje for å bli i EU, men sier nå at utfallet må respekteres. Partiet er særlig opptatt av å holde på nære bånd til EU, og beskytte arbeidstagernes rettigheter etter brexit. De ser ikke på det å gå fra forhandlingene uten en avtale, som et mulig utfall. Ingen måltall for innvandring. (Kilde: BBC)

Liberaldemokratene ser ut til å ha gjort et godt valg, med en styrking av sin posisjon fra 8 seter til 14, skal vi tro valgdagsmålingen.

Hannah Murphey (27) stemte også på partiet.

– Jeg sa til meg selv at alt annet av tiltak fra politikerne alltids kan endres om noen år, med noen andre ved makten, men brexit er for alltid, så jeg føler at dette er min siste sjanse til å si at jeg ikke vil ut av EU, sier 27-åringen, som også stemte på Liberaldemokratene.

VG kommer med oppdateringer av valgresultatet utover natten.