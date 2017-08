U-sving i Brexit-forhandlingene

Mens Theresa May er på ferie, danser ministrene på bordet. Brexit-forhandlingene tar helomvending.

Storbritannias statsminister Theresa May har tidligere tatt til orde for en såkalt «hard» brexit, som innebærer at landet vil stå utenfor det indre markedet når bruddet med EU skjer.

I disse dager er imidlertid May på ferie, og landets finansminister Philip Hammond ser ut til å bruke tiden godt.

Han ønsker seg en mykere tilnærming til skilsmissen med EU, og ser for seg en tre år lang overgangsperiode der britiske selskaper får tilgang til det indre markedet og dermed også tid til å tilpasse seg.

Siden May satte kursen mot Gardasjøen i Italia, der hun tilbringer første del av ferien sin, har miljøminister Michael Gove og handelsminister Liam Fox lagt seg på linje med Hammond, skriver den britiske avisen Telegraph. Begge har i lang tid vært fremtredende leave-tilhengere.

Få med deg: Slik blir nordmenns rettigheter etter brexit

Drifter mot «myk» brexit



Med en «hard» brexit går Storbritannia ut av EU uten å være med i det indre markedet og baserer dermed handelsforholdet til EU på reglene til Verdens handelsorganisasjon. I alternativet Hammond med flere går inn for, en «myk» brexit, inngår en overgangsfase der Storbritannia blir i det indre markedet i en gitt tidsperiode.

Telegraph skriver at nærmest alle i Mays regjering, med unntak av utenriksminister Boris Johnson, er på linje med Hammond etter de siste bevegelsene.

Johnson og Hammond er begge regnet som aktuelle kandidater til å ta over som partileder når May er ferdig.

– De er i drift mot en mykere løsning, men det er stikk i strid med hva mange i regjeringen sier de ønsker. Fremfor alt har man finansministeren på den ene siden og utenriksministeren på den andre. Med det har man en konflikt som truer med å sprenge regjeringen, sier Øyvind Bratberg, førstelektor på Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, til VG.



STATSVITER: Førstelektor Øyvind Bratberg ved UiO Foto: vidar ruud , NTB/scanpix

Verdt å lese: Frykter for britiske finansjobber etter brexit

– Ideologiske føringer



Bratberg mener det er lett å se for seg at Det konservative partiet, med sine tette bånd til næringslivet og fokus på sunn fornuft, vil bevege seg i retning av kompromisser.

– Samtidig er det så sterke ideologiske føringer i parlamentsgruppen mot en hardere brexit at det er vanskelig å spå. Det har skjedd så mye rart så langt, sier han.

Statsminister May har så langt ikke tatt et klart standpunkt i spørsmålet om hvordan brexit vil se ut. I forkant av avstemningen sto hun på «remain»-siden.

– Det svake valget for hennes del har gjort behovet for å klamre seg til et balansepunkt sterkere. Dersom hun skyves i retning av en «myk» brexit, skyldes det nok at hun føler det er krefter i sving som gjør det nødvendig for å holde på lederskapet, sier Bratberg.

Ifølge Bratberg er det mer overraskende hvis Fox stiller seg bak Hammond:

– Han har investert mye i en hard brexit-linje og gått inn for selvstendige handelsforbindelser uten å være bundet av EU. Det vil være et skikkelig skudd for baugen for ham, sier han.

Les også: Slik kan «brexit» påvirke norsk økonomi

Vil ikke kutte skattene

Daværende finansminister George Osborne gikk kort tid etter brexit-avstemningen inn for å drastisk kutte i selskapsskatten for å tiltrekke seg utenlandsinvesteringer etter brexit.

I et intervju med den franske avisen Le Monde mandag sier Hammond at en slik løsning, som mange har tatt til orde for, ikke vil skje.

Bratberg mener dette er et eksempel på at den tidligere optimismen som preget Storbritannia i kjølvannet av brexit-avstemningen, er i ferd å svinne inn.

– Det er en spenning her mellom en retorisk hard linje og en realpolitisk oppmykning, sier han og legger til:

– Det er vanskelig å få tak på hva de sentrale politikerne gjør av nødvendighet og hva de gjør av fri vilje. Det er en paradoksal situasjon. En myk løsning fremstilles av mange som noe som ligner den norske løsningen. Den har de fleste i vrangstrupen, sier han.