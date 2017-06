Theresa May i skjebnemøte med partifeller

Britenes statsminister Theresa May skal forklare seg for partifellene i et skjebnemøte på mandag.

Søndag kveld presenterte May sin nye regjering. Enkelte ministre fikk fornyet tillit, andre måtte gå og blir erstattet av nye fjes.

Til tross for at May stabler på bena en mindretallsregjering, sitter hun ikke trygt.

Mandag skal statsminister hun møte sine mektige partifeller i det britiske underhuset og møtet kan bli skjebnesvanger, skal man tro britiske aviser:

«Theresas Mays skjebne kan blir bestemt allerede i morgen», skriver The Independent.

May møter «1922 komiteen», som er partigruppen for det konservative partiet i Underhuset i det britiske parlamentet. Møtet var opprinnelig tirsdag, men er flyttet frem en dag, skriver The Independent.

May må stå skolerett overfor sinte parlamentsmedlemmer og forklare hvordan hun klarte å tape en 20 prosentledelse til Labour, og levere et så katastrofalt valgresultat.

Benkesliterne

Komiteen består av det konservative partiets backbenchers, som er alle parlamentsmedlemmer som ikke har tillitsverv. Mens medlemmene av regjering eller skyggeregjering får plass på de første radene i parlamentet, sitter de andre på bakerste benk, og kalles derfor backbenchers.

Partigruppen spiller en sentral rolle i ledervalgene i det konservative partiet, og også hvem som blir statsminister når de konservative har regjeringsmakten.

Lederen av partigruppen kan fremme et mistillitsforslag mot den sittende lederen hvis 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48 medlemmer, ber hun eller ham om å gjøre det.

Valget i Storbritannia



Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige Brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister.

May overtok da David Cameron trakk seg etter folkeavstemningen i fjor sommer.



Nyvalget kom som en overraskelse, fordi neste valg egentlig skulle være i 2020, og May tidligere har avvist på det sterkeste at hun ville skrive ut nyvalg.

Vil ha svar



Det er trolig at partigruppen vil kreve svar på hvorfor statsministerens kontor annonserte på lørdag at det nordiske unionistpartiet DUP allerede hadde gått med på prinsippene i en samarbeidsavtale, når begge partier måtte avkrefte at en avtale var i boks på søndag.

Flere toryer har uttrykt bekymring for at May vil samarbeide med et parti som har markert seg som motstandere av både abort og likekjønnet ekteskap.

– Vi vil møte henne i morgen så hun kan snakke med sine kolleger om avtalen, sier leder av partigruppen, Graham Brady til BBC.

«Dead woman walking»

Brady forsøker å tone ned alvoret før møtet med May. Han mener det er liten appetitt for å ha et nytt valg, som blir konsekvensen om partiet skal skifte ut May.

– Jeg tror det er null appetitt blant befolkningen for et nytt valg, og jeg har ikke merket at det er en stor appetitt blant mine kolleger etter å gi befolkningen nok en dose med usikkerhet ved å starte en ganske selvopptatt valgkamp i det konservative partiet, sier Brady til BBC.

Andre gjør sitt for å ta opp spenningen:

– Theresa May er en «dead woman walking». Nå er spørsmålet bare hvor lenge hun skal være dødsdømt. Jeg tror vi vil vite svaret om kort tid. Det er lett å se for seg at alt vil kollapse for henne i midten av neste uke, sier eks-statsråd George Osborn på et talkshow på BBC.

Osborn var finansminister frem til 2016, men fikk fyken da May overtok som statsminister da David Cameron trakk seg etter Brexit-valget.

«Vi trenger Bojo»

Britiske aviser har mesket seg i spekulasjoner om Boris Johnson vil forsøke seg på et maktkupp mot May.

The Daily Mail skriver søndag at Johnson og hans støttespillere jobber i kulissene for å styrte henne. «Vi trenger Bojo. Vi trenger en Brexiteer. Vi trenger en som kan snakke og komme i kontakt med folk som Corbyn gjør. Vi trenger en som kan få Storbritannia til å tro på seg selv igjen», sier en anonym kilde til The Sun, som påstås å være nært tilknyttet Johnson

The Sunday Times skriver at fem av regjeringsmedlemmene har presset Johnson til å utfordre May.

Johnson selv avviser alle spekulasjoner på Twitter:

«Jeg støtter Theresa May. La oss fortsette jobben».

– Utenriksministeren støtter statsministeren hundre prosent og jobber med henne for å få den beste avtalen for Storbritannia, sier en anonym talsmann for Johnson, ifølge Independent.

Johnson fikk allerede fredag beskjed av May om at han beholder jobben i regjeringen, i likhet med finansminister -, brexit-, forsvars- og innenriksministerne.

Endringer i regjering

Søndag kunngjorde statsministeren enkelte andre endringer i regjeringen. Blant annet blir brexitmotstander Damian Green, en nær alliert av May, utpekt til en stabssjef og de facto visestatsminister.

Parlamentarikeren David Lidington blir ny justisminister. Damian Green, tidligere arbeids- og pensjonsminister, forfremmes til visestatsminister. Justine Greening blir sittende som utdanningsminister, Greg Clark som næringsminister og Sajid Javid som kommunalminister, melder NTB.

«Beæret og begeistret», skriver Liam Fox på Twitter etter å ha fått beskjed om at han får beholde det viktige vervet som handelsminister.

Corbyn gir seg ikke

NTB skriver at opposisjonsleder Jeremy Corbyn har ennå ikke gitt opp håpet om å bli Storbritannias neste statsminister. Han sier at han når som helst er klar for nyvalg, og varsler at han vil gjøre alt for å hindre at May lykkes i forsøket med å danne ny regjering.

Labour får 5 prosentpoeng høyere oppslutning enn De konservative på en ny meningsmåling tatt etter valget, skriver The Telegraph. Corbyns parti får 45 prosent, mot De konservatives 39 prosent.