Theresa May i samarbeids-samtaler med ultrakonservative DUP

PARIS (VG) Theresa Mays allianse med de nordirske unionistene kan koste henne dyrt, både i penger og omdømme.

For at Theresa May skal få samlet nok seter i parlamentet til å kunne fortsette å styre Storbritannia etter valgskuffelsen forrige uke, må hun fri til et annet parti for samarbeid. May har valgt seg det lille, nordirske unionistpartiet DUP, som fikk akkurat så mange seter som May mangler for å sikre seg flertall i underhuset: 10.

I dag, tirsdag, går Theresa May optimistisk inn i samtaler med DUPs leder Arlene Foster i London, men andre ser svært mørkt på hva en fremtid med DUP ved makten kan bety for Storbritannia.

Valget av allianse er mildt sagt kontroversielt. Unionistpartiet er motstander av abort og likekjønnede ekteskap. Partiet var lenge det mest euroskeptiske i hele Storbritannia, frem til UKIPs fremvekst, og i motsetning til flertallet av nordirer er DUP tilhenger av brexit.

De mest kjente politikerne fra partiet inkluderer en tidligere miljøminister som var klimaskeptisk, en utdanningspolitisk talsmann som ikke ville at evolusjonsteorien skulle være på læreplanen i skolen, og en partiprofil som ikke visste at heteroseksuelle kunne bli smittet av HIV før en veldedig organisasjon opplyste ham om det, skriver BBC.

Det er dette partiet som nå sitter ansikt til ansikt med britenes statsminister for å legge frem sine krav.

UT OG SANKE STEMMER: Statsminister Theresa May mangler 10 stemmer for å ha flertallet i underhuset. FOTO: REUTERS

Tøffe forhandlinger

– Det kommer til å bli noen skinnende nye motorveier, skoler og sykehus i Nord-Irland, uttalte mannen som var rådgiver til eks-finansminister George Osborne, da samtalene mellom May og DUP ble kjent forrige uke, skriver BBC.

FAKTA: DEMOKRATISKE UNIONISTPARTIET (DUP) * DUP er et sosialkonservativt, protestantisk politisk parti fra Nord-Irland. * DUP sikret seg ti mandater i det britiske parlamentsvalget i forrige uke og er i samtaler med De konservative om et samarbeid som kan sikre flertall for Theresa Mays mindretallsregjering. * Har markert seg som motstander av abort og likekjønnede ekteskap. * DUP støtter brexit, i motsetning til flertallet av nordirske velgere. * Går inn for en «myk» utmelding av EU, til forskjell fra May. Partiet vil beholde en åpen grense til EU-medlemmet Irland. (Kilde: NTB)

DUP-leder Foster har allerede sagt at hun vil kreve en «bedre avtale» for Nord-Irland og at dette er en «enorm mulighet» for landet, ifølge BBC. Nord-irer er de fattigste innbyggerne i Storbritannia.

Det er grunn til å tro at partiet vil kreve en avtale som ikke bare innebærer engangsinvesteringer i regionen, men en forpliktelse om at May skal ta seg av Nord-Irland på måten DUP ønsker, i lang tid fremover, ifølge avisen The Guardian. Penger til infrastruktur og hjelp til å generere utenlandske investeringer til Nord-Irland er sannsynlige krav, skriver Telegraph, som også mener at det er lite som foreløpig tyder på at unionistpartiet vil kreve gjennomslag for sitt konservative livssyn i øyriket.

I helgen kom det tegn på at unionistpartiet er en tøffere forhandler enn forventet, da statsministerens kontors melding om at en avtale var nådd med DUP, tvert om ble motsagt av det nordirske partiet, skriver Guardian.

FAKTA: VALGRESULTATET I STORBRITANNIA Fordelingen av plassene i det nye Parlamentet: * De konservative: 318 (-13) * Labour: 262 (+30) * Det skotske nasjonalistpartiet SNP: 35 (-21) * Liberaldemokratene: 12 (+4) * Det demokratiske unionistpartiet DUP: 10 (+2) * Sinn Féin: 7 (+3) * Plaid Cymru: 4 (+1) * De grønne: 1 (-) * Andre: 1 (-6) (Kilde: NTB)

– Bundet på hender og føtter



Innad i Theresa Mays Konservative parti er det misnøye med det aktuelle støttepartiets syn på homofiles rettigheter, klimaspørsmålet og selvbestemt abort, skriver Guardian. Artisten Sir Elton John er blant dem som har gått åpent ut og kritisert politikere fra DUP for sitt ultratradisjonelle livssyn.

Førstelektor ved Høyskolen i Agder, Jan Erik Mustad, sier Mays utfordring er at De konservative ikke har andre de kan samarbeide med.

– Det er helt klart et kontroversielt samarbeid, blant annet med tanke på DUPs lite progressive syn på hvordan bibelen skal tolkes, men her er May bundet på hender og føtter, og hun har faktisk ikke noe annet valg enn dette partiet for å sikre seg flertall, sier Storbritannia-eksperten til VG.

Irland bekymret

KOFFERT FULL AV KRAV: DUP-leder Arlene Foster har holdt kortene tett til brystet om hvilke krav hun vil stille for å gi sin støtte til De konservative. FOTO: AFP

I lang tid nå har partiene i Nord-Irland ikke klart å bli enige om hvordan de skal styre landet, og landet styres derfor fra London. Nå kan DUP altså likevel seile opp som partiet som sammen med Tories får ta politiske veivalg for hele Storbritannia.

Irlands statsminister Enda Kenny er blant dem som er bekymret for en mulig britisk regjeringsallianse som inkluderer unionistpartiet. Kenny mener dette kan sette fredsprosessen i den britiske provinsen i fare.

– Jeg synes dette samarbeidet er en veldig farlig vei å gå, med tanke på fredsprosessen i Nord-Irland. DUP er et parti som har oppstått som en konsekvens av konflikten i området, og med denne alliansen med en av partene, mister May og London den nøytraliteten de trenger for å kunne fortsette som fredsmegler, sier førstelektor Mustad til VG.

Innsigelsene fra Irlands leder ser ikke ut til å ha fått May til å endre mening, når hun har det mål for øye å sikre seg de 326 setene som kreves for å lage en ny konservativ regjering.

Det er fortsatt uklart om Tories og DUP vil klare å få på plass en endelig avtale før dronningens tale til nasjonen den 19. juni, ifølge BBC.