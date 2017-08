Strid om Storbriannias brexit-regning

Kilder nær statsminister Theresa May kaller ryktene om en brexit-regning på 36 milliarder pund for «spekulativt og feil».

Storbritannia må betale EU en klekkelig skilsmissesum for å melde seg ut av unionen.

Spørsmålet om hvor stor regningen blir, er et av flere temaer som blir diskutert heftig under de pågående forhandlingene i Brussel.

Avisen The Sunday Telegraph skrev i helgen, basert på regjeringskilder, at Storbritannia skal være klare til å legge 36 milliarder pund på bordet.

Det bestrider nå kilder overfor avisen The Independent. En kilde i Downing Street kaller den anslåtte summen for «spekulativt og feil», mens flere konservative politikere også går hardt ut mot anslaget.

– På ingen måte logisk

De konservatives svært EU-kritiske representant Peter Bone hevder det er lite sannsynlig at en regning på 36 milliarder pund vil gå gjennom i parlamentet.

– En av hovedgrunnene til at Storbritannia stemte for å forlate EU, var for å få en slutt på å sende dem milliarder av pund hvert år. Det ville vært helt bisarr å gi EU penger, hvert fall ikke 36 milliarder pund, gitt at vi i løpet av de siste årene i EU og forgjengeren har gitt dem over 200 milliarder pund netto, sier Bone.

FORHANDLER: Brexit-minister David Davis. Foto: THIERRY CHARLIER , AFP/NTB scanpix

Jacob Rees-Mogg, som også tilhører De konservative, er ikke mer positivt innstilt.

– Dette tallet er på ingen måte logisk. Juridisk sett skylder vi dem ingenting, sier han.

Må ha det avklart



Storbritannias utenriksminister Boris Johnson, som har gått knallhardt inn for en «hard» brexit, ba senest forrige måned EU om å se langt etter å få en brexit-regning betalt.

Det er foreløpig ikke kjent om den britiske regjeringen vil gå inn for en «hard» eller «myk» brexit. Dersom Storbritannia ikke ønsker å være med i det indre markedet, må de enten forholde seg til reglene til Verdens handelsorganisasjon eller inngå en egen handelsavtale.

EU har uttalt at de vil ha fremgang i spørsmålet om brexit-regningen før de vil diskutere en handelsavtale.

Møter motstand

Ifølge kildene til The Sunday Telegraph er et tilbud på rundt 36 milliarder pund den eneste måten å bryte opp stillstanden i forhandlingene på.

Dersom summen skulle stemme, nærmer partene seg et kompromiss. EU har nemlig tidligere krevd 60 milliarder pund.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier har etter at forhandlingene ble rullet i gang ikke kommet med noen konkret sum for regningen, men har uttalte at en metode for å avgjøre størrelsen skal være på plass innen første forhandlingsrunde er over.

Statsminister Theresa May og brexit-minister David Davis har vedgått at Storbritannia må betale en sum til EU.

Med mindre partene blir enige om utsettelse, forlater Storbritannia EU 29. mars 2019. Første forhandlingsrunde skal være avsluttet i løpet av oktober.