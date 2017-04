Storbitannia til verbal krig mot Spania: Trusler for å bevare Gibraltar etter brexit

I Storbritannia mener visse politikere at landet må gå til krig mot Spania for å beholde suverenitet over Gibraltar etter brexit. I går svarte spanske myndigheter med å sende et patruljeskip inn i britisk farvann rundt den kjente klippen.

Det hele startet fredag, da EU-president Donald Tusk sa at Spania skal ha veto over alle fremtidige avtaler mellom Storbritannia og EU om Gibraltar.

Tusks forslag, som var et av mange punkter i utkast til felles EU-linje om brexit, satte sinnene i kok i Storbritannia:

Tidligere leder for det konservative partiet, Michael Howard, mer enn antydet at statsminister Theresa May skulle gjøre som Margaret Thatcher gjorde med Falklandsøyene, nemlig å gå til krig.

KRIG: I 1982 gikk britene til krig mot Argentina over Falklandsøynene. Nå har enkelte britiske politikere tatt til orde for at Gibraltar må forsvares på samme måte. Foto: Marcos Brindicci , Reuters

Britene frykter alt fra at spanjolene vil ramme skattefordelene i Gibraltar til at de vil prøve å få full suverenitet over området, som Spania tidligere har gjort krav på. Frem til Spania ble medlem av EU i 1986 var grensen mellom Spania og Gibraltar hermetisk lukket.

Spania ønsker delt suverenitet med Storbritannia over Gibraltar etter brexit. Britene på sin side har lovet Gibraltars innbyggere at suvereniteteen ikke kan overlates til andre hvis ikke innbyggerne er enige.

STENGT: Frem til Spania ble medlem av EU, var grensen til Gibraltar hermetisk lukket. De senere årene har det vært mange disputter mellom de to landene over rettigheter til Gibraltar. Foto: Marcos Moreno , AFP

Da spanjolene i går sendte patruljebåten Infanta Cristina inn i britisk farvann, var Royal Navy raskt på plass og ba dem forlate området.

Det er ikke uvanlig at de to nasjonene føler hverandre på tennene rundt den britiske klippe-enklaven ved innseilingen til Middelhavet. Vanligvis registreres overtrampene bare i stillhet, men allerede nå, før brexit forhandlingene er i gang, er situasjonen blitt svært tilspisset.

Spania har tidligere uttalt at Storbritannia bare kan gjøre krav på selve klippen, ikke havområdet rundt, mens britene mener de også eier det strategisk viktige havområdet rundt. Kampen om Gibraltar blir det første store slaget i forhandlingene om Storbritanninas utgang av EU. Artikkel 50, ble utløst 29 mars, og innleder lange forhandlinger mellom Storbritannia og EU om fordeling av boet etter at britene i en folkeavstemming i fjor bestemte seg for å forlate unionen.

KONFLIKT: Klippe-enklaven Gibraltar ved innseilingen til Middelhavet har vært konfliktfylt lenge. For mange turister er Gibraltar mest kjent for sine apekatter på klippen. Foto: Roar Hagen , VG