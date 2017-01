Sprikende budskap fra Theresa May i Davos

Den britiske statsministeren talte for globalisering og frihandel, samtidig som hun gikk til angrep på multinasjonale selskap for å unndra seg skatter og sosialt ansvar.

På vegne av Storbritannia, fremstilte Theresa May seg som et alternativ til EU, Donald Trump og europeisk populisme under sin tale i World Economic Forum i Davos i dag. Det skriver Politiken.

Samtidig som den konservative politikeren omfavnet frihandel, globalisering og multikulturalisme, gikk hun til angrep på store og ofte multinasjonale selskap som unnslår skatter og sosialt ansvar i de samfunnene de opererer i.

Les også: May legger frem brexit-plan: Avviser Norge-løsning

Markerte seg mot Trump

–Det er avgjørende at forretningslivet viser lederskap, og viser at alle i denne globaliserte verden spiller etter de samme reglene som alle andre, sa May og lanserte et såkalt «Manifest for forandring», skriver Politiken. Manifestet var ifølge avisen en markering mot Trumps oppgjør med frihandel og globalisering.

Påtroppende president i USA, Donald Trump har tidligere roset britene for sin utmelding av EU.

Nå tolkes May`s tale som en markering mot Trumps politikk.

– Vi må ta kontroll for å sikre at frihandel og globalisering fungerer for alle, sa hun.

Ifølge NTB trakk May også frem FN, NATO, IMF og Verdensbanken som viktige internasjonale samarbeid.

Håper EU lykkes

– Medlemskap i disse organisasjonene forsterker samtlige medlemmers evne til å fremme fellesgoder som fred, velstand og sikkerhet, sa hun.

Ifølge May er forrige århundres verdenskriger en dyster påminnelse om hvor farlig verden blir når slike institusjoner mangler. Hun gjorde det også klart at det er i Storbritannias interesse at EU lykkes, selv om britene nå trekker seg ut.

Uttalelsene kan leses som et signal både til USAs påtroppende president Donald Trump og til europeiske populistpartier i en periode der internasjonale institusjoner er under press, skriver NTB.