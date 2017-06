Slik blir nordmenns rettigheter i Storbritannia etter brexit

Hvis EU får viljen sin, beholder nordmenn i Storbritannia rettighetene sine, men det er flere uenigheter som kan sette stopper for det.

Mandag kom Storbritannias statsminister Theresa May med sitt forslag (ekstern lenke) til hvilke rettigheter EU-borgerne i Storbritannia, og britene i EU, bør ha etter brexit.

Samtidig ble det kjent at Storbritannia vil gi Norge det samme tilbudet som EU, med forutsetning om at briter i Norge får tilsvarende rettigheter i bytte.

– Vi venter at dette tilbudet blir utvidet på gjensidig basis til statsborgere fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, sa May da hun presenterte forslaget i Parlamentet.

«BLI»: – Vi vil at dere skal bli, var Theresa Mays budskap til europeiske borgere som i dag bor i Storbritannia om hva som skjer etter brexit. Foto: Ho , AFP

– Forsøk på «soft brexit»

BREXIT * Storbritannias utmeldelse av EU startet formelt 29. mars i år. Prosessen er ment å skulle ta to år. Her er noen av tingene det må forhandles om: * 20833 lover må vurderes og reforhandles * Milliarder av euro som betales fra Storbritannia til EU og andre veien gjennom et virvar av avtaler som berører alt fra forskning til studenter, må løses fra hverandre og reforhandles. * EU-borgere i Storbritannia er blant de første som kan bli rammet når de mister rettigheter EU har gitt dem. * 3800 briter får sin lønn og pensjon fra EU, avtaler som vil fortsette å løpe lenge etter brexit. * Irland ønsker fortsatt medlemskap i EU, og hvis Nord-Irland og Irland blir ett rike, vil de kunne fortsette å være medlem, fastslo EU-ledere nylig.

I dag er rettighetene til nordmenn i Storbritannia sikret gjennom EØS-avtalen, men dette kan endres etter brexit.

Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, beskriver forslaget fra britene som en byttehandel.

– Med brexit kommer vårt forhold til Storbritannia til å endre seg, men hvis denne avtalen kommer på plass vil ikke løsrivelsen få store konsekvenser for nordmenn som allerede er i Storbritannia, sier Mustad.

Erik Oddvar Eriksen, professor og senterleder for ARENA Senter for europaforskning mener forslaget fra britene tyder på at de myker opp.

– Forslaget fra Storbritannia viser at de ønsker å sikre rettighetene til EU og EØS-borgere i Storbritannia på lik linje med briter som bor i EU. Det kan se ut som et forsøk på en «soft brexit», fremfor en «hard brexit» som tidligere ble meldt, mener Eriksen.

Forslaget britene legger på bordet er ikke veldig forskjellig fra det det EU la frem tidligere i juni, men det gjenstår noen fundamentale uenigheter.

Rettigheter etter Brexit * Det bor rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia og 14.000 briter i Norge. * I dag er rettighetene deres sikret gjennom EØS-avtalen og reglene som gjelder for fri bevegelighet innad i EUs indre marked. * Det bor mer enn tre millioner EU-borgere i Storbritannia og én million briter i de øvrige EU-landene. Kilde: NTB/VG

EU-lov eller britisk lov?

I stridens kjerne ligger hvorvidt EU-domstolen skal ha makt til å håndheve rettighetene til EU-borgere i Storbritannia.

– For EU er det et funksjonelt spørsmål, men for engelskmennene er det er prinsipielt spørsmål, forklarer Eriksen.

EU-siden mener klart ja, borgerne skal beskyttes av rettighetene som er definert av EU-domstolen, mens Storbritannia sier prinsipielt nei.

– Problemet er at hvis rettighetene skal sikres, så må EU-domstolen gå inn og avgjøre tvister, slik at det er likhet for loven. Dette kommer til å bli tungt å svelge for engelskmennene som nettopp stemte for selvråderett, sier Eriksen.

Den britiske regjeringen har vært klar på at brexit må bety at Storbritannia ikke lenger er underlagt EU-domstolen.

«EU-domstolen vil ikke ha noe jurisdiksjon i Storbritannia», står det i dokumentet fra britene. De nedfelle utenlandske borgeres rettigheter i britisk lov i stedet.

Strides om arbeidsvelferd

Mustad legger til at striden om arbeidsvelferd også er en stor del av problemet.

– Britene har vært misfornøyd med at EU-borgere som kommer til Storbritannia får velferd fra dag én. Hva slags, etter hvor lenge og hvor mye velferd EU-borgerne i Storbritannia skal få, kommer derfor til å bli et forhandlingspunkt, sier Mustad.

Britene tilbyr også at alle EU-borgere som oppholder seg lovlig i Storbritannia skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse etter fem år.

EU: – Ikke ambisiøst nok

EUs sjefsforhandler Michel Barnier reagerte på Twitter med å kreve større «ambisjoner, klarhet og garantier» fra Storbritannia enn det de har skissert.

Avtalen det forhandles om nå gjelder imidlertid bare for dem som allerede oppholder seg i Storbritannia og EU. Nye avtaler må forhandles om de som flytter eller reiser etter den dagen Storbritannia faktisk går ut av EU, og disse forhandlingene har ennå ikke kommet i gang.

Eriksen har imidlertid ikke troen på at man skal komme så langt i forhandlingene.

– Jeg mener at det egentlig er umulig å gå ut av EU. Jeg tror ikke det blir brexit før jeg ser det, sier Eriksen.