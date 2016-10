Sky News: Steven Woolfe slått ned på partimøte - livstruende skadet

Favoritt til ledervervet i britiske UKIP, Steven Woolfe, ligger alvorlig skadet på sykehus etter å ha blitt slått ned på et opphetet partimøte i Europa-parlamentet.

Det er Sky News som melder dette.

TV-kanalen hevder å ha kilder på at Woolfe (49) ble slått i ansiktet under et møte i EU-parlamentet i Strasbourg tirsdag morgen og slo hodet kraftig i fallet etterpå. Deretter skal han ha kollapset rett utenfor møterommet.

UKIP står for United Kingdom Independence Party og var helt sentral i Brexit, Storbritannias utmelding av EU.

De samme kildene frykter at Steven Woolfe har fått en hjerneblødning som følge av saken.

UKIPs avtroppende leder, Nigel Farage, har kommet med følgende kommentar etter hendelsen:

– Jeg beklager sterkt å måtte melde om at Steven Woolfe - etter en episode under et UKIP-møte i Europaparlamentet i morges - kollapset og ble sendt til sykehus.

Kilder sier til Sky News at hendelsen skjedde under et «rense luften»-møte med Steven Woolfe og andre partimedlemmer fra UKIP etter at Woolfe hadde innrømmet at han hadde overveid å hoppe fra UKIP og over til det konservative partiet.

Episoden skjer bare én dag etter at Steven Woolfe la frem sitt kandidatur til å bli UKIPs nye leder etter Nigel Farage. Woolfes avgjørelse var en direkte følge av at favoritten Diane James trakk seg brått tidligere i uka.

Det er foreløpig ikke kommet noen uttalelse fra sykehuset om Steven Woolfes tilstand.