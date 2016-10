Sky News: Steven Woolfe slått ned i EU-parlamentet - sendt til sykehus

Favoritt til ledervervet i britiske UKIP, Steven Woolfe, ligger på sykehus etter å ha blitt slått ned på et opphetet partimøte i Europa-parlamentet.

Det var Sky News som først meldte om hendelsen.

Woolfe (49) skal ha blitt slått i ansiktet av en partikollega under et møte i EU-parlamentet i Strasbourg tirsdag morgen og slo hodet kraftig i fallet etterpå. Deretter skal han ha kollapset rett utenfor møterommet.

UKIP (United Kingdom Independence Party) var helt sentrale aktører i Brexit, Storbritannias utmelding av EU.

– Jeg smiler som alltid



BBC siterer en kilde som sier at Woolfe hadde to krampeanfall i tillegg til en «blødning på hjernen», i etterkamp av hendelsen.

Flere medier melder ved 15.45-tiden at Woolfe er bedre enn først antatt. BBC skriver at «han er bevisst og er i ferd med å bli bedre».

Ved 16-tiden kom Woolfe med en uttalelse fra sykehuset:

– CTen viser at det ikke er noe blødning i hjernen. For øyeblikket føler jeg meg bedre og gladere, og jeg smiler som alltid. For sikkerhets skyld blir jeg holdt på sykehuset over natten, skriver han i uttalelsen.

UKIPs avtroppende leder, Nigel Farage, har kommet med følgende kommentar etter hendelsen:

– Etter en krangel som fant sted på et møte i UKIPs gruppe i EU-parlamentet i morges, må jeg med dyp beklagelse meddele at Steven Woolfe kollapset og ble brakt til sykehus. Tilstanden hans er alvorlig, het det i en uttalelse fra Farage.

Farage opplyser ved 15.30-tiden at han har snakket med Woolfe på telefonen og at han er noe bedre.

SLÅTT NED: UKIPs lederkandidat Steven Woolfe ble hastet til sykehus etter å ha kollapset etter et basketak i EU-parlamentet i dag tidlig. Foto: Alastair Grant , AP

Slåsskamp på gangen



Kilder sier til Sky News at hendelsen skjedde under et «rense luften»-møte med Steven Woolfe og andre partimedlemmer fra UKIP etter at Woolfe hadde innrømmet at han hadde overveid å hoppe fra UKIP og over til det konservative partiet.

The Guardian har snakket med kilder som var til stede i Europaparlamentet. Kilden sier dette:

En navngitt partikollega anklaget Woolfe for å «gå over til Torryene». Woolfe skal da ha tatt av seg jakken og bedt den andre politikeren om å bli med utenfor.

Det skal så ha oppstått en slåsskamp.

Ifølge kilden var Woolfe i ok form etter slagene, og han stemte til og med en halvtime senere. Han kollapset likevel før han kom seg til sykehuset.

Episoden skjer bare én dag etter at Steven Woolfe la frem sitt kandidatur til å bli UKIPs nye leder etter Nigel Farage. Woolfes avgjørelse var en direkte følge av at favoritten Diane James trakk seg brått tidligere i uken.

VILLE VESTEN: Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, er oppgitt over dagens hendelse. Foto: Harald Henden , VG

Total krise



– Nå er det nesten full krig, sier Jan Erik Mustad til VG.

Han er førstelektor ved Universitetet i Agder og følger britisk politikk tett.

– Det er ingen ting som overrasker meg i britisk politikk lenger. Vi har sett en utvikling i UKIP de siste ukene som har vært urovekkende, sier han og forklarer:

– Paritet er ved et veiskille etter Brexit. Paritet var laget for ett mål: Å få Storbritannia ut av EU. Nå vet de ikke helt hvilken vei de skal gå. Det er en rådvillhet, som er i ferd med å slite partiet i to. Den interne konflikten handler om at mange av politikerne ønsker å gå tilbake til de konservative, sier han.

Førstelektoren sier at Woolfe var en av favorittene til å ta over ledelsen av partiet.

Mustad har fra sine egne kilder hørt beretninger om slåsskampen i EU-parlamentet.

– Dette er helt Ville Vesten. Når en politiker ender på sykehus etter en slåsskamp med en kollega, viser det et parti i full krise.