Skottland: Bekymret for at Brexit kan ødelegge whiskyindustrien

Skotske myndigheter krever at Storbritannia sørger for at Brexit ikke får endre definisjonen av hva som kan kalles skotsk whisky.

Skotske whiskyprodusenter er kjent for å være blant verdens beste, og det er strenge kvalitetskrav for hva som kan kalles skotsk whisky.

Disse kravene står nedfelt i en EU-definisjon av whisky som forhindrer at produkter med dårligere standard kan komme på markedet.

Når Brexit trer i kraft vil imidlertid ikke disse EU-lovene lenger gjelde i Storbritannia. Dermed kan markedet åpnes opp for produkter med en lavere standard, melder the Independent.

Skotlands økonomisekretær Keith Brown har nå skrevet brev til flere ministre der han krever at det settes inn tiltak for å beskytte den skotske whiskyindustrien.

– En viktig del av skotsk kultur og identitet

Brown bekymringer for whiskyens fremtid ble forsterket i etterkant av handelssekretær Liam Fox i Theresa Mays regjerings besøk i USA forrige uke, der handelsavtalen TTIP ble diskutert.

– USA gjort det klart i TTIP-diskusjonene at de ville støtte en mindre streng definisjon av whisky, noe som ville åpnet markedet til et antall produkter som ikke tilfredsstiller dagens standard, skrev han i brevet.

Han skriver at ved siden av å være en viktig del av skotsk kultur og identitet, står whiskyindustrien for rundt 20.000 arbeidsplasser.

– Whisky er et produkt som er verdt rundt fire milliarder for Skottland i eksportinntekter.

Bakgrunn: Dette er TTIP

Krever at whisky-definisjonen består post-Brexit

I brevet skriver Brown at det er avgjørende at Storbritannia fortsatt vil ha en robust beskyttelse av skotsk whisky i nedfelt i lovverket, og at han ønsker at Mays regjering skal klargjøre hva som ble diskutert rundt skotsk whisky under Fox' besøk i USA.

– Jeg krever at de nåværende EU-reguleringene garanteres for post-Brexit, skriver han.

En talsperson for Storbritannias regjering uttalte til The independent at skotsk whisky er en eksportsuksess, og at Storbritannia vil støtte industrien slik at den forsetter å vokse post-Brexit.

– Storbritannias regjering har et godt forhold med den skotske whisky-assosiasjonen og jobber tett opp mot industrien når vi forsøker å sikre det best mulige utfallet for hele Storbritannia, sa talspersonen til avisen.

Vi forventer å jobbe tett opp mot regjeringen i de kommende månedene og årene mens Brexit utvikler seg, skriver The Scotch Whisky Association i en pressemelding.

