Sjokkmåling i Storbritannia: Nesten helt likt for det smalt

Da terroren rammet London var det svært jevnt mellom de to erkerivalene i britisk politikk. Den politiske rebellen Jeremy Corbyn puster statsminister Theresa May kraftig i nakken foran valget til uken.

Torsdag går britene til parlamentsvalg, etter at statsminister Theresa May søndag bekreftet at valget vil gjennomføres som planlagt til tross for enda et terrorangrep på London.

– Vold kan aldri tillates å forstyrre den demokratiske prosessen, sa den britiske statsministeren utenfor Downing Street 10 søndag, ifølge BBC.

Valgkampen forsetter som planlagt mandag, etter at de fleste partiene la ned arbeidet dagen etter angrepet som kostet syv mennesker livet og skadet nesten 50.

Søndag publiserte Mail on Sunday det de kalte en sjokkmåling der den hardt prøvede statsministeren bare ligger ett prosentpoeng foran Labour-leder Jeremy Corbyn.

Den gir det konservative partiet 40 prosent av stemmene, og arbeiderpartiet 39 prosent.

Selv om målingen sto på trykk dagen etter det lammende terrorangrepet i London, ble den gjennomført i dagene før.

Theresa May: Ting må endre seg drastisk

I avisen slår Theresa May knallhardt tilbake mot sin erkerival og hevder at Storbritannia vil bli gjort til latter og ført tilbake til 70-tallet om Jeremy Corbyn skulle vinne valget i neste uke.

I et av sine mest kraftige angrep på sin motstander skriver May i søndagsavisen at med en svak statsminister som leder av en svak regjering, vil britisk økonomi kollapse.

Utskjelt og upopulær



Da May skrev ut nyvalg 18. april, lå den konservative politikeren 24 prosentpoeng foran den utskjelte og upopulære Labour-lederen. Nå viser meningsmålinger at forskuddet er kraftig spist opp. Meningsmålingene spriker med en ledelse for det konservative Tory-partiet på knappe tre til 11 prosentpoeng, fire dager før valget.

Statsminister Theresa Mays ledelse er ifølge målinger nesten halvert på to uker.

– Hvis tendensen stemmer, har valgkampen vært en knudrete katastrofe for Theresa May. Hun har opptrådt usikkert og har vært dårlig på sitt eget partis politikk. Hun har måtte foreta flere politiske helomvendinger og redde seg ut av pinlige situasjoner de siste ukene, sier Jan Erik Mustad, Storbritannia-ekspert og førstelektor ved Universitet i Agder.

MISTER VELGERE: Statsminister Theresa May er blitt kritisisert for ikke å møtt opp i TV-debatter og forå ha kommet med upopulære helseforslag som skaper splid hos kjernevelgerne. Foto: Hannah Mckay , AFP

Han legger imidlertid til:

– Meningsmålingene må taes med en klype salt. Flere nasjonale valg har vist at målingene har tatt grovt feil og ikke kan taes for god fisk. Feilmarginene er store.

Men for første gang viser nye målinger at et flertall av britene er misfornøyd med statsministeren, som ofte fremstår som stiv, streng og lite karismatisk.

En fersk måling viser at 50 prosent synes at Theresa May ikke gjør en god jobb, de som er fornøyd har droppet til 43, et fall på 11 prosentpoeng.

– Hun har gjort en overveldende dårlig valgkamp. Hun har en form som inngir tillit og kontroll. Det er en fordel i kaotiske tider og en ulempe i en valgkamp, mener Øivind Bratberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo og Storbritannia-kjenner.

Løftet frem av grasrota



På den andre siden har den lengstlevende rebellen i det britiske parlamentet, Labourleder Jeremy Corbyn rast frem. Han er blitt karakterisert som en oppvigler og en blodrød sosialist som står lang til venstre ideologisk. Han ble valgt inn i Underhuset i 1983.

Jeremy Corbyn er antiamerikansk, antiisraelsk og pro irsk enhet. For ham er kampen mot amerikansk imperialisme langt viktigere enn kampen mot EU. For å kunne være spiselig som Labour-leder har han gått fra å være moderat EU-motstander til å bli moderat EU-tilhenger.

Der Theresa May går for en hard Brexit med utmelding av det indre markedet og innvandringsstopp, går Corbyn for en soft Brexit med åpne grenser og deltagelse i EUs indre marked.

– Corbyn har vært sett på som ekstrem og en det er vanskelig å identifisere seg med. Han er ukonvensjonell, har merkelige venner, rare hobbyer og er ikke helt på samme frekvens som vanlige folk, sier Bratberg.

TOMMELEN OPP: Den garvede, men upopulære parlamentspolitikeren Jeremy Corbyn ble løftet frem på en grasrotbølge i det britiske arbeiderpartiet, men ble ikke levnet mye sjanse som en reell statsministerkandidat. Nå vinner han terreng. Foto: Lindsey Parnaby , AFP

I alle sine år i parlamentet har han ikke hatt verv av betydning og han har heller ikke vært i nærheten av politisk makt, inntil han fikk et enormt oppsving i grasrota og mange hundre tusen unge meldte seg inn i Labour for å kunne velge ham som partileder. Tidligere var det kun parlamentsmedlemmer som kunne velge ny arbeiderpartileder.

– For de unge var det viktigere å velge inn en ideolog enn en statsministerutfordrer, mener Jan Erik Mustad.

Men nå er altså Corbin nokså uventet likevel blitt en het statsmisterkandidat.

– Alt han har vist til nå har vært bare sorgen. Han var dømt nedenom og hjem før valget. Men i utfordrerposisjon har han vist seg morsom, avslappende og sjarmerende. Corbyn har gått til systematiske angrep på May med humor og fleip, sier Jan Erik Mustad.

Den siste tiden har han til og med kastet Lenin-lua, ordnet skjegget og trukket i dress.

– Corbyn er en mann av folket som har vist sine menneskelige sider og bevisst gjort en antielitestrømning til sin fordel. May har vist seg diamentralt motsatt og har vært frakoblet folkelige møtesteder, mener Øivind Bratberg.

Massiv kritikk til May



Da hun foreslo å innføre en egenandel for pleie- og omsorgstjenester for eldre gjorde statsministeren et særdeles upopulært trekk langt inn i sine egne kjernevelgergrupper.

Hun har også møt massiv kritikk for ikke å stille opp i debatter og møte velgerne ansikt til ansikt.

Hjemlig velferdspolitikk, helse, skole og utdanning har preget den britiske valgkampen. Brexit har ikke blitt en stor snakkis, selv om britiske EU-utmeldingen har ligget som en skygge over debatten.

Det var ikke bare ønsket om å få et valgt mandat og større kraft inn i Brexit-forhandlingene som fikk Theresa May til å utlyse nyvalg. Det var også et ønske om å styrke det konservative flertallet i Underhuset.

– Det var en ren maktfaktor som lå bak, sier Jan Erik Mustad.

Noen målinger har vist at Labour kan vinne så mye som 30 nye representanter i Underhuset og Tory tape rundt 20.

– Muligheten for at ingen av partiene oppnår flertall i parlamentet og at man får en situasjon med et såkalt «hung parliament» er til stede, sier Mustad.

Som politiker er Theresa May erfaren, hun er respektert av de fleste fløyene i det konsevative partiet og hun har sittet i regjeringen til David Camerom siden 2010, senest som innenriksminister.

Men i valgkampen har hun bidratt til at det konservativet partiet har fått slengt etter seg beskyldninger om å være elitistiske, stive og bare interessert i sin egen klasse.

– Theresa May har ikke gjort så mye for å tiltrekkere seg velgere på vippen. Men jeg tror likevel hun vinner valget, selv om ikke marginen blir så stor som hun trodde, sier Mustad.

Ved lokalvalget 4. mai opplevde de konservative et valgskred.

Valgeksperter påpeker at bevegelsene i den halvannen måneder lange valgkampen knapt har vært større etter 1945.

De unge ser ut til å ha lagt sin elsk på rebellen Jeremy Corbyn. To tredeler av de som skal stemme, sier at de vil tilbake til Labour nå. Samtidig ser det ut til at kvinner og middelaldrende forlater Theresa May.

Da May skrev ut nyvalg 18. april, hadde det konservative partiet en solid ledelse på 24 prosentpoeng. En fersk måling fra YouGov viser at Toriene ligger fattige tre prosent foran Labour-partiet, 42 mot 39 prosentpoeng.

– Jeg vil ikke spå utfallet av valget i Storbritannia, til det har det skjedd alt for mye de siste 14 dagene. Men frem til nå har det vært lite sannsynlig at Jeremy Corbyn ender opp som britenes nye statsminister, sier Øivind Bratberg.