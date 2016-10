Partimedlem nekter for å ha slått ned kollega i EU-parlamentet

Toppolitiker Steven Woolfe anklager partimedlem Mike Hookem for å ha blitt så sint at han slo han ned. Men kollegaen nekter for hendelsen.

Favoritten til ledervervet i britiske UKIP, Steven Woolfe (49), gikk rett i bakken og slo hodet stygt etter et møte i EU-parlamentet i Strasbourg torsdag morgen. Fra sykesenga forteller han nå om dramaet som skjedde i forkant - under det som blir omtalt som et «rense luften-møte» med flere partimedlemmer fra UKIP etter at han selv hadde overveit å hoppe over til det konservative partiet.

– Jeg har ikke slått Steven

Woolfe hevder at partifellen Mike Hookem (62)ble så sint at han slo han, og deretter dyttet han inn i en dør. Selv hevder Hookem at det ikke stemmer, og nekter for at hendelsen som 49-åringen beskriver, har funnet sted.

– Jeg har ikke slått Steven og jeg så ikke at han slo hodet sitt, sier han til Daily Mail.

UKIP (United Kingdom Independence Party) var helt sentrale aktører i Brexit, Storbritannias utmelding av EU.

Woolfe er ifølge Sky News på bedringens vei, men han skal ha hatt to anfall i etterkant av hendelsen i tillegg til en «blødning på hjernen».

Farage beklaget

Episoden skjedde bare én dag etter at Steven Woolfe la frem sitt kandidatur til å bli UKIPs nye leder etter Nigel Farage, som trakk seg i begynnelsen av juli.

Woolfes avgjørelse var en direkte følge av at favoritten Diane James trakk seg brått tidligere i uken.

UKIPs avtroppende leder, Nigel Farage, har kommet med følgende kommentar etter hendelsen:

– Etter en krangel som fant sted på et møte i UKIPs gruppe i EU-parlamentet i morges, må jeg med dyp beklagelse meddele at Steven Woolfe kollapset og ble brakt til sykehus.