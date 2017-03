Nå har Storbritannia satt i gang brexit

EUs president Donald Tusk har mottatt brevet fra statsminister Theresa May der Storbritannia formelt erklærer at landet har til intensjon å forlate EU.

"Etter ni måneder har Storbritannia levert", skrev EUs president Donald Tusk på Twitter onsdag.

Like etterpå la han ut et bilde der han fikk overrakt brevet som formelt setter i gang Storbritannias utmeldingsprosess, i tråd med EU-traktatens artikkel 50.

Brevet ble tirsdag undertegnet av statsminister Theresa May personlig.

Bakgrunn: Derfor ble det brexit

Med kurér

En kurér fraktet brevet videre til Brussel. Der ble det overlevert til Tim Barrow, Storbritannias ambassadør til EU.

Barrow ankom til EUs nye rådsbygning Europa nøyaktig klokka 11. Han ble kjørt de 200 meterne fra Storbritannias ambassade i en svart Jaguar. Med seg hadde han en svart skinnveske som etter alt å dømme inneholdt brevet.

Han overrakte det til president Tusk kort tid før klokka 13.30.

Brevet er starten på en to år lang forhandlingsprosess. I denne perioden skal EU og Storbritannia forhandle om vilkårene for skilsmisse. Samtidig skal de begynne å diskutere rammeverket for et framtidig forhold dem imellom.

Storbritannia blir automatisk kastet ut av EU hvis ingen enighet er på plass etter to år. Men ved enstemmighet kan partene vedta å forlenge forhandlingsperioden.