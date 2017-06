Mays forsprang har smuldret bort: Dødt løp dagen før valget

PARIS (VG) For seks uker siden virket hun uovervinnelig. På en ny måling leder Theresa May bare med ett fattig prosentpoeng på utfordrer Jeremy Corbyn. Torsdag er det valg i Storbritannia.

Tre dager etter terrorangrepet i London viser meningsmålingene at Theresa May og hennes konservative parti fortsetter å tape terreng til fordel for opposisjonspartiet Labour.

FAKTA: 8. JUNI: HVA SLAGS VALG ER DETTE? Britene skal velge hvem som skal representere dem i parlamentet, altså hvem som skal styre landet. Alle registrerte velgere kan stemme på én kandidat fra sitt område. Partiet som får flest av de totalt 650 setene blir etter tradisjonen spurt av dronningen om å bli statsminister.

Trenden var der allerede før angrepene i Manchester og London, og har ikke snudd. Bare to dager for stemmelokalene åpner fortsetter Mays popularitet å rase.

Toriene har nå kun én prosents ledelse over Labour, ifølge en undersøkelse for Good Morning Britain.

Flere andre meningsmålinger utført av de største instituttene spår også at May kan miste flertallet i det britiske parlamentet, noe som kan komplisere statsministerens plan for en såkalt «hard brexit».

Trodde seieren var sikret

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

Da Theresa May den 18. april uventet annonserte at det skulle avholdes parlamentsvalg, surfet hun på en bølge av popularitet, mens Labour-leder Jeremy Corbyn var dårlig likt, viste gallupene.

Derfor virket tidspunktet godt for May, som ønsket å styrke sin posisjon som statsminister ved å vise at hun har britenes støtte før brexit-forhandlingene begynner 19. juni.

Nå er bildet et ganske annet. En meningsmåling fra YouGov estimerer at May på torsdag vil ende opp med 305 seter, 21 seter mindre enn det de trenger for et flertall, som er 326 seter. I dag har partiet hennes 330 seter.

Andre målinger gir de konservative noe høyere score, men hvis Jeremy Corbyn og hans arbeidsparti fortsetter å hale innpå mot valgdagen, kan dette bety at Storbritannias statsminister ikke får bevist at hun har den sterke støtten hos folket som hun håpet på.

I stedet begynner britene nå å spørre seg hva som vil skje dersom Jeremy Corbyn kan bli statsminister etter valget.

POPULÆR TYPE: Opposisjonsleder for Labour, Jeremy Corbyn, har gått fra bunn- til toppmålinger på popularitetsbarometeret denne valgkampen. FOTO: AFP

Hva skjedde?

I starten av valgkampen ga meningsmålinger de konservative nesten dobbelt så stor andel av velgerne som Labour. En av forklaringene på Tories valgskuffelse kan være at flere velgere angrer på at de stemte for en brexit. Theresa Mays løfter om en «hard brexit» virker derfor skremmende, sier universitetslektor ved høyskolen i Agder og Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad.

Til VG sier Mustad at han tror de konservatives nedgang i stor grad handler om at statsminister May har gjort en dårlig valgkamp.

– Hun har rett og slett ikke klart å ta regien selv og i altfor stor grad latt seg dirigere av hendelsene, uten å vise at hun tar ansvar, sier universitetslektoren.

Kontroversielle valgløfter fra det konservative partiet har nok heller ikke hjulpet May. En plan om å legalisere overklassesporten revejakt, som ble gjort ulovlig av Labour-regjeringen for et tiår siden, har vekket harme hos mange.

En såkalt «demensskatt» satte også sinner i kok, da Mays parti foreslo at pleietrengende eldre skal betale selv for hjelp i hjemmet, og dersom pengene ikke strekker til, skal man kunne ta pant i husene deres.

Etter dette tapte de konservative mange stemmer, særlig fra kvinner og velgere i aldersgruppen 35–54 år, ifølge gallupinstituttet Ipsos MORI. May har også fått mye kritikk for å si nei til å delta på en stor TV-sendt partilederdebatt.

Corbyn kan snu om på brexit

HVA ER DE TO STØRSTE PARTIENES HOLDNING TIL BREXIT? DE KONSERVATIVE: Theresa May ville egentlig ikke ut av EU, slik flertallet av Tory`ene. Nå jobber hun likevel for at flertallet skal få det som de ville. Hun har vist seg som en tøff forhandler i EU og sier at «ingen avtale er bedre enn en dårlig». Vil ha årlig netto innvandring ned til under 100.000.

LABOUR: Også arbeiderpartiet Labour drev kampanje for å bli i EU, men sier nå at utfallet må respekteres. Partiet er særlig opptatt av å holde på nære bånd til EU, og beskytte arbeidstagernes rettigheter etter brexit. De ser ikke på det å gå fra forhandlingene uten en avtale, som et mulig utfall. Ingen måltall for innvandring. (Kilde: BBC)

Forventningene til Jeremy Corbyn før dette valget var lave, men han har, i motsetning til May, blitt stadig mer populær i løpet av valgkampen.

Nå blir Labour-lederen, som tidligere ble sett på som en vaklende politiker som først og fremst var en ideolog, stadig invitert til å snakke om hvordan han vil styre landet dersom han blir statsminister etter torsdagens valg.

Corbyn har lovet at noe av det første han vil gjøre er å sikre rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia, og igangsette en tett dialog med Tysklands Angela Merkel for å sørge for et godt forhold til Tyskland etter brexit. Han har også hintet om at han kan komme til å utsette Donald Trumps planlagte besøk, øke den britiske minstelønnen, og kvitte seg studieavgifter, skriver Independent.

– Corbyn som statsminister ville virkelig vært et paradigmeskifte, fordi Storbritannia aldri har hatt en statsminister fra Labour som er så venstrevridd som ham. Det ville blant annet bety en mye større statlig sektor og økte skatter, og en «mykere» brexit, sier Storbritannia-ekspert Mustad til VG.