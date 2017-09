May om «fantasiløs» norsk modell: – Vi kan få til noe bedre

Storbritannias statsminister Theresa May vil ha en bedre avtale med EU enn den Norge har, men får nei fra EUs brexitsjef.

– Gjennom vår tid som medlemsstat har Storbritannia aldri følt seg ordentlig hjemme i EU, sa May foran pressen i renessansebyen Firenze fredag ettermiddag.

I det som britiske medier på forhånd spådde til å bli en av Mays avgjørende taler om brexit-forhandlingene, gjentok den britiske lederen at Storbritannia vil komme med en nytt tilbud til EU. Hun foreslår også en overgangsperiode på rundt to år etter brexit, slik at partene får tid til å implementere nye avtaler.

– Det ville være en fordel for folk og bedrifter i både Storbritannia og EU å få tid til å tilpasse seg den nye situasjonen på en velordnet måte, sa May.

May utelukker samtidig en britisk modell lik Norges EØS-løsning eller Canadas frihandelsavtale CETA. Hun omtaler begge som «strenge» og «fantasiløse» valg.

– Et slikt tap av demokratisk kontroll vil ikke fungere for det britiske folk.

– Vi kan få til noe veldig mye bedre enn dette, konstaterer May.

Storbritannia kan imidlertid se langt etter en løsning der de får bedre fordeler enn det Norge og Canada allerede har, slo EUs brexitsjef Michel Barnier fast i en tale til det italienske parlamentet torsdag.

– En ting er sikkert: Det er ikke – og vil ikke bli – mulig for et tredje land å få de samme fordelene som med den norske modellen med de begrensede forpliktelsene til den kanadiske modellen, sa Barnier.

Vil opprette ny domstol

May gjorde det også klart at det er EUs regler som må gjelde i Storbritannia så lenge overgangsperioden varer.

– I overgangsperioden bør markedstilgangen bygge på de samme reglene som gjelder i dag, og Storbritannia bør også fortsette å delta i eksisterende sikkerhetssamarbeid, sa hun.

I talen lovte May at avtalen britene kommer fram til med EU, fullt ut vil bli tatt inn i britisk lov. Det skal gi EU-borgere i Storbritannia en garanti for at rettighetene deres sikres.

I tillegg tok May til orde for opprettelse av en egen domstol som i framtida skal kunne ta seg av tvister mellom EU og Storbritannia.

– Verken EU-domstolen eller britiske domstoler kan settes til å løse tvister om avtalene mellom Storbritannia og EU. Det blir ikke riktig hvis den ene partens domstol får jurisdiksjon over den andre parten, sa hun.

Nye brexit-forhandlinger i neste uke

På spørsmål fra en journalist om briter har rett til å føle seg forbannet over at Storbritannia ikke har forlatt EU ennå, forsvarer May seg med at overgangen må skje på en «myk og behagelig» måte.

May svarte ikke direkte på spørsmål fra Sky News om man vil vurdere å gå inn i EØS i overgangsperioden, men understreket at Storbritannia er i en sterkere posisjon enn Norge og Canada, noe som gir dem muligheten til å skape et «totalt annerledes samarbeid».

Mandag møtes EU og Storbritannia til den fjerde runden med skilsmisseforhandlinger.