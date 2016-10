Hevder seg slått ned av partifelle - nå slutter Steven Woolfe i UKIP

Woolfe, som var favoritten til ledervervet i UKIP, mener det britiske, høyrepopulistiske partiet befinner seg i en «dødsspiral».

Etter et møte i EU-parlamentet i Strasbourg for snaut to uker siden gikk Woolfe rett i bakken og slo hodet stygt.

Det hadde gått hett for seg i det som ble betegnet som et «rense luften-møte» med flere partimedlemmer fra UKIP (United Kingdom Independence Party) etter at han selv hadde overveiet å hoppe over til det konservative partiet.

I et intervju med BBC legger han ut om sin versjon av hva som skjedde på møtet som endte med at han kollapset og ble sendt til sykehus med all hast - der han endte opp med å bli tre netter.

– Sagt «grusomme» ting om meg



I intervjuet forteller Woolfe at han ba partifellen Mike Hookem om å bli med ut på gangen og diskutere uenighetene dem i mellom. Ifølge Woolfe skal Hookem da ha slått ham i ansiktet, som gjorde at han slo hodet sitt mot en vegg.

Hookem benekter hendelsesforløpet, og hevder at Woolfe skal ha angrepet ham.

Woolfe trekker seg nå fra partiet som spilte en nøkkelrolle i å få Storbritannia ut av EU. Politikeren hevder at det er blitt sagt «grusomme» ting om ham etter hendelsen, og at det er store interne stridigheter i partiet.

TREKKER SEG MED UMIDDELBAR VIRKNING: Steven Woolfe var favoritten til ledervervet i UKIP. Nå forlater han partiet med umiddelbar virkning. Foto: Gareth Fuller , AP

– Befinner seg i en dødsspiral



– Jeg tror de befinner seg i en spiral, noen har kalt det en «dødsspiral», som de har forårsaket selv. Hvis ikke noen veldig raskt klarer å løse utfordringene de har, så kommer vi til å se tapet av noe som jeg mener ikke burde være tapt, sier han i intervjuet.

Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, uttalte tidligere i oktober at UKIP nå befinner seg ved et veiskille.

– Paritet er ved et veiskille etter Brexit. Paritet var laget for ett mål: Å få Storbritannia ut av EU. Nå vet de ikke helt hvilken vei de skal gå. Det er en rådvillhet, som er i ferd med å slite partiet i to. Den interne konflikten handler om at mange av politikerne ønsker å gå tilbake til de konservative, sier han.