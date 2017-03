Flyselskaper advarer: Brexit kan skape reise-turbulens

Flyselskapene går ut og advarer Storbritannia om at luftfart må bli et tema under brexit-forhandlingene for at ikke flytrafikken stopper opp.

Markedsjef i Ryanair, Kenny Jacobs, sier at det kan bli trøbbel i lufttrafikken om to år om ikke luftfart blir en prioritet under brexit-forhandlingene, melder CBS News.

– Det er en klar mulighet at det ikke blir noen flyvninger mellom Storbritania og Europa for en periode etter mars 2019, sa Jacobs til nyhetskanalen onsdag.

Kan bli flystans i to år

Flyselskaper som er basert i EU har rett til å fly til og fra, og innenlands et hvert land i unionen takket være et luftfartsmarked etablert i 1990 som regulerer dette.

Fakta om Brexit * 23. juni i fjor stemte 51,9 prosent av britene for at Storbritannia skal forlate EU. * 29. mars 2017 utløste Theresa May artikkel 50 i Lisboa-traktaten. Fristen var 31. mars. * Når artikkelen nå er aktivert, har partene to år på seg til å bli enige om en avtale før utmeldingen trer i kraft. * EU-kommisjonens sjefforhandler Michel Barnier har gjort det klart at en utmeldingsavtale må være sluttført i oktober 2018 for å få den gjennom EU-parlamentet innen mars 2019. * Siste godkjenning trengs fra dronning Elizabeth.

Storbritannia har nå bare to år på å reforhandle tilgangen til dette markedet. Eller å komme opp med et alternativt system.

EU-president Donald Tusk mottok onsdag ettermiddag brevet som offisielt starter britenes utmeldelsesprosess av Tim Barrow, Storbritannias ambassadør til EU.

Administrerende direktør i Lufthansa har imidlertid sagt at han ikke forventer at Frankrike og Tyskland skal prioritere luftfart.

– Engelske flyselskaper vil ta en snarvei, men det er noe Holland og Merkel ikke kommer til å gå med på, sa direktøren tidligere i uken, ifølge CBSNews.

Britisk-baserte selskaper kan tape mest

Storbritannia-baserte lavprisselskaper som easyJet, er blant dem som kan få mest konsekvenser av brexit ettersom de som regel baserer seg på EUs rettigheter for å fly mellom medlandssatatene og ikke bare til og fra Storbritannia.

Brexit truer denne retten, og EasyJet sa onsdag at de vurderer å sette opp et selskap i EU for å beskytte sine flyvninger innad i EU, melder CBSNews.

USIKKERHET: Det er spesielt knyttet usikkerhet rundt flyselskapene som er basert i Storbritannia, som nå kanskje må finne nye løsninger hvis ikke det kommer på plass et alternativ til det nåværende luftfartsmarkedet. Foto: Jørgen Braastad , VG

Utmeldingsbrevet som ble overlevert onsdag starter nedtellingen mot mars 2019, som er fristen for å bli enige om brexit-betingelsene.

Innen den tid bør også en midlertidig handelsavtale mellom EU og Storbritannia være på plass for å unngå at britene «faller utenfor stupet».

