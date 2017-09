Europaministeren om Brexit-forhandlingene: – Jeg har ingen illusjoner

LONDON ( VG) Norge må ta høyde for at fremtidens avtaler med Storbritannia blir dårligere for nordmenn, sier Europaminister Frank Bakke-Jensen.

Det er ingen tvil om at britenes avgjørelse om å forlate den europeiske unionen skaper bekymringer for både EUs borgere og briter selv. Men også for «utenforlandet» Norge er brexit litt av en hodebry.

Storbritannia er Norges største handelspartner for varer, det viktigste enkeltmarkedet for norsk tjenesteeksport, og det viktigste utenlandske enkeltmarkedet for norsk skipsfartsnæring. Disse avtalene har vi gjennom EØS-avtalen, og når britene forlater EUs indre marked, må det forhandles frem nye avtaler.

FAKTA: Norsk-britisk handel Nesten 80 prosent av norsk eksport går til EU og nesten 60 prosent av norsk import kommer fra EU. Den viktigste handelspartneren for Norge, er Storbritannia. Når britene trer ut av EU, må Norges avtaler med britene reforhandles.

Onsdag tok Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) turen over til London for å treffe viseminister i det britiske departementet for brexit, Joyce Anelay, til et times langt møte ved hennes kontor. Da VG treffer Bakke-Jensen etter endt møte, understreker han at det er en veldig komplisert prosess Europa nå må gjennom, og at det også rammer EØS-landet Norge.

– Jeg har ingen illusjoner om at vi klarer å få en like god avtale med Storbritannia som vi har nå, rett og slett fordi de går ut av det europeiske samarbeidet vi er i. Da må målet vårt heller være å lage en så god avtale som mulig med Storbritannia, sier Bakke-Jensen til VG.

Fikk du med deg? Derfor er brexit viktig for deg: Åtte konsekvenser for Norge

IKKE SÅ LETT: Det er langt igjen før forhandlingslederne fra EU og Storbriannia kan ta hverandre i hendene på en konkret avtale om hvordan Brexit skal foregå. FOTO: AFP

Kjemper for nordmenn



FAKTA: FEM SCENARIER FOR FREMTIDEN

Europakommisjonens hvitbok om Europas fremtid skisserer fem scenarier for hvordan samarbeidet mellom land i Europa kan utvikle seg. Sluttresultatet forventes å plukke elementer fra flere av disse alternativene. Ulike scenarier kan også gjelde for ulike politikkområder. 1) Fortsette som før Utviklingen av det indre markedet fortsetter, inkludert energimarkedet og det digitale markedet. 2) Bare indre marked EU vil fortsette å utvikle det indre markedet, men gjøre lite på andre områder. EU mister rollen som ledende i det globale klima- og miljøsamarbeide, det vil bli innført indre grensekontroll, og sikkerhets- og forsvarspolitikken blir mer bilateral. 3) De som ønsker å gjøre mer, gjør mer Mange medlemsland frykter at dette betyr et Europa i flere hastigheter, som kan føre til større forskjeller mellom landene. 4) Gjøre mindre mer effektivt EU vil konsentrere seg om noen få prioriterte saksområder, som betyr at unionen kan handle raskere og bedre på disse områdene enn i dag. Områder som trekkes frem er innovasjon, handel, sikkerhet, migrasjon, grensekontroll og forsvar. 5) Gjøre mye mer sammen EU styrker samarbeidet på alle eksisterende områder og integrerer nye områder i felleskapet. ( Kilde: Regjeringen.no)

Europaministeren kunne fortelle at borgernes rettigheter etter brexit var det viktigste de to politikerne brukte tid på å snakke om i møtet. Omlag 20.000 nordmenn bor i Storbritannia og 14.500 briter bor i Norge. Når Storbritannia forlater EU og EØS, vil EØS-reglene for trygde-koordinering, retten til helsebehandling, retten til å ta utdanning og retten til etablering i EØS-området ikke lenger gjelde for Storbritannia.

Dette bekymrer mange nordmenn som enten arbeider, studerer eller på andre måter oppholder seg på britisk jord. Norges Europaminister formidlet dette til britene onsdag.

– Første prioritet for Norge, som andre, er borgernes rettigheter, fordi her er det snakk om veldig mange mennesker som har pensjonsrettigheter og liknende som vi må ivareta, sier Bakke-Jensen.

Høyre-statsråden opplevde å få god gehør for dette i møte med Anelay.

– Vi fikk forsikret oss om at Storbritannia skjønner vår disposisjon, og vi fikk også forsikringer om at også britene er innstilt på å holde kontakten så tett og god som mulig i årene fremover, sa Europaministeren til VG.



Les saken: Slik blir nordmenns rettigheter i Storbritannia etter Brexit



Nye muligheter for studenter



Etter en sommerpause i Brexitforhandlingene møttes EU og Storbritannia tidligere denne uka til en tredje forhandlingsrunde om betingelsene for den britiske utmeldingen av unionen. Den norske statsråden sier han «registrerer at det er mange som bærer på bekymringer» også i Norge, og at dette i sum viser at man ikke går lett fra et 40 års tett samarbeid.

– Storbritannia er det landet som tar mest av eksporten vår, 20 prosent. Nå må vi lage regelsett som gjør at vi kan drive handelen like sømløst som har gjort tidligere, sier Høyre-mannen til VG.

MED VISE-BREXITMINISTEREN: Europaminister Frank Bakke-Jensen i London onsdag sammen med viseminister i det britiske departementet for brexit, Joyce Anelay. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Bakke-Jensen er opptatt av at Norge, selv om vi ikke er EU-medlemmer, får en sjanse til å få på plass en avtale som likner på den EU-landene og Storbritannia utarbeider. I aller beste fall er dette en sjanse for å forhandle frem en avtale som på enkelte felt er bedre enn dagens, mener den norske Europaministeren. På spørsmål om hvilke felt han særlig ser for seg, nevner han de norske studentene i Storbritannia, som til nå har betalt langt mer enn sine medstudenter fra EU-land.

– I dag er det jo dyrt for nordmenn å studere i Storbritannia. Dette er i hvert fall en mulighet til å prøve å reforhandle dette. Hvem vet?

Les også: Slik kan «brexit» påvirke norsk økonomi