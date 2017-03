Dette skjer når Storbritannia setter i gang brexit

En ubehagelig realitetsorientering kan være i vente for britene når statsminister Theresa May setter i gang den formelle prosessen for utmelding av EU.

Storbritannias statsminister har varslet at hun vil starte prosessen på onsdag.

Når det skjer, blir det EUs tur til å vise kortene.

– Man vil oppdage at det i stor grad er EU som setter premissene for den videre ferden, sier Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved UiO.

EUs første svar vil bli et sett med retningslinjer for forhandlingene og et forhandlingsmandat. Det vil gi et klarere bilde av EUs posisjon, tror Bratberg.

Skilsmisse per brev

Den formelle utmeldingsprosessen settes i gang ved at Storbritannias ambassadør til EU, Tim Barrow, overleverer et brev til EUs president Donald Tusk. Det vil skje innen klokka 13.30 onsdag ettermiddag.

På samme tidspunkt vil statsminister May holde et innlegg i Parlamentet i London der hun forteller om beslutningen.

EKSPERT: Øivind Bratberg Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved UiO, det i stor grad er EU som setter premissene for den videre ferden i forhold til brexit. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Det er foreløpig uvisst hva som vil stå i brevet, utover at Storbritannia vil bekjentgjøre sin intensjon om å forlate unionen, i tråd med prosedyren som er beskrevet i EU-traktatens artikkel 50.

Torsdag vil den britiske regjeringen følge opp med en hvitbok om lovene som må vedtas for å vikle Storbritannia ut av EU rent juridisk.

Skal diskutere retningslinjer

EUs første svar til britene blir en høflig uttalelse der øvrige medlemsland bekrefter at de har mottatt skilsmissepapirene.

Innen fredag vil Tusk følge opp med et forslag til retningslinjer for brexitforhandlingene. Forslaget vil bli diskutert og bearbeidet av EUs diplomater gjennom flere uker. Så vil retningslinjene til slutt bli vedtatt på et ekstraordinært toppmøte i Brussel 29. april.

Når dette vedtaket er på plass, vil EU-kommisjonens sjefforhandler Michel Barnier be om formelt mandat til å starte forhandlingene.

Noen direkte forhandlinger mellom Storbritannia og EU kan dermed ikke ventes før i mai på det tidligste.

Urealistiske forventninger

Det er sindige diplomater med lang erfaring som kommer til å sitte rundt bordet under selve forhandlingene.

Men også politikere og presse har sin rolle å spille. Det kan gjøre alt mye vanskeligere.

– Opptakten til forhandlingene har vært preget av ganske kraftig polarisering. Theresa May har som statsminister vært fanget av en ganske mørkeblå, EU-skeptisk fløy av det konservative partiet. Denne fløyen har fått veldig stor innflytelse, og den har ganske urealistiske forventninger til hva britene kan oppnå i forhandlingene, sier Bratberg til NTB.

Han tror det blir viktig å jekke ned forventningene.

– Faren er at Storbritannia og britisk offentlighet har latt seg forlede til å tro at de kan oppnå ting som overhodet ikke er realistiske, sier Bratberg.

Salt og eddik

EUs ledere har så langt vært nokså ordknappe. De viser til at de allerede i fjor sommer ble enige om ikke å gå inn i noen som helst forhandlinger før den formelle prosessen var i gang.

De har likevel vært tydelige på at det ikke blir noen enkel prosess.

I en mye sitert tale i fjor høst malte Tusk et dystert bilde av hva som var i vente.

– Den brutale sannheten er at brexit blir et tap for oss alle. Det vil ikke stå noen kaker på bordet. Ikke for noen. Det blir kun salt og eddik, sa han.

Men som enkelte har bemerket: Salt og eddik er en smakskombinasjon som er ganske populær blant britene