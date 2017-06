SELSEY ENGLAND (VG) Britiske fiskere må se på at franskmenn fisker mesteparten av fisken deres. Nå håper de brexit vil gi dem rett over eget hav, og ser til Norge for å få råd.

– Franskmennene har rett til å fiske 86 prosent av torsken i våre farvann, britiske fiskere har rett til ni prosent. Tilsvarende tall gjelder for mange andre fiskeslag. Er det rart vi er oppgitte? spør Tony Delahunty, fisker i den lille kystbyen Selsey.

GITT BORT: Fisker Tony Delahunty mener britene ga bort deres egen fisk til fiskere fra Frankrike og andre EU-land, da de i sin tid forhandlet fiskeriavtale med EU. Foto: Nina E. Rangoy

Før folkeavstemningen i Storbritannia i fjor, som endte med at britene nå skal forhandle seg ut av EU, var den skjeve fordelingen av fiskeressursene en stor sak.

Fiskebåter seilte opp Themsen med protestflagg og daværende brexit-general, nåværende utenriksminister Boris Johnson, var en av dem som lovet fiskerne sin fulle støtte.

Nå viser dokumenter avisen The Guardian har fått tak i, at britiske forhandlere ikke har tenkt å kjempe så hardt for fisken likevel.

– De fleste i EU-parlamentet og fiskeriorganisasjonene i de andre EU landene vil jo ha det slik det er i dag, for det er til deres fordel. Men når Storbritannia forlater EU vil vi automatisk bli en uavhengig kyststat med de rettigheter og plikter det medfører. Vi vil søke råd hos våre norske kolleger for hvordan vi kan ivareta våre farvann og vår fisk på en bedre måte da, sier Barrie Deas, talsperson for den britiske fiskeriorganisasjonen (NFFO).

Valget i Storbritannia 18. april kunngjorde statsminister Theresa May at det blir nyvalg i Storbritannia 8. juni.



Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige Brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister.

May overtok da David Cameron trakk seg etter folkeavstemningen i fjor sommer.



Nyvalget kom som en overraskelse, fordi neste valg egentlig skulle være i 2020, og May tidligere har avvist på det sterkeste at hun ville skrive ut nyvalg.

Vil ha norsk modell

Dårlige kvoter og altfor mange ubegripelige reguleringer og tungrodd byråkrati, er hovedgrunnene til at britiske fiskere vil ut av EU.

– Den norske modellen virker mye bedre, sier Deas til VG.

Ett eksempel på lite hensiktsmessige EU-regler for alle, er skilpaddene i Middelhavet:

– Maskevidden i fiskenettet gjorde at for mange skilpadder ble tatt med ved uhell, så EU bestemte at alle medlemslandene måtte endre maskestørrelsen. Vi har ikke skilpadder i vårt farvann, og regelen skaper store problemer for oss, forklarer Tony.

EU-skattene på fiske er heller ikke populære. Nå har mange av fiskerne i Selsey gått over til båter som så vidt ligger under grensen for den størrelsen som er kvoteregulert. Det gir dem litt større frihet, men er ikke så lønnsomt.

Antallet fiskere er sterkt redusert i Storbritannia de siste årene, og det er blitt vanskeligere å leve av.

– I 1990-årene tjente jeg kanskje 100 000 pund i året brutto (en drøy million kroner), nå er det betydelig lavere, sier Tony.

BREXIT: Britiske fiskere stemte ja til å forlate EU. Foto: Nina E. Rangoy

Sammen med sønnen og en ansatt er han ute med den lille båten over 200 dager i året. Vær og strømforhold stopper dem ellers.

– Mange kolleger tjener så lite nå, at de går ut alene. Det er livsfarlig her, med de grunnforholdene, strømmene og været vi har, og det skjer mange ulykker, forklarer fiskeren Tony Delahunty.