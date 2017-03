Brexit-rådgiver: Den norske modellen er beste brexi-utvei for Storbritannia

Tidligere EU-topp, Mario Monti, mener det beste Storbritannia han håper på er «den norske modellen».

Fakta om Brexit * 23. juni i fjor stemte 51,9 prosent av britene for at Storbritannia skal forlate EU. * 29. mars 2017 utløste Theresa May artikkel 50 i Lisboa-traktaten. Fristen var 31. mars. * Når artikkelen nå er aktivert, har partene to år på seg til å bli enige om en avtale før utmeldingen trer i kraft. * EU-kommisjonens sjefforhandler Michel Barnier har gjort det klart at en utmeldingsavtale må være sluttført i oktober 2018 for å få den gjennom EU-parlamentet innen mars 2019. * Siste godkjenning trengs fra dronning Elizabeth.

Mario Monti, tidligere italiensk statsminister, EU-kommissær og nåværende rådgiver for brexit-sjefsforhandler Michel Barnier, tror Storbritannia kommer til å fortsatt måtte implementere EUs regler og direktiver og samtidig være en bidragsyter til EU-budsjettet hvis de ønsker tilgang til det indre marked etter Brexit.

– Det beste de kan håpe på

Han mener dermed at det beste Storbritannia han håper på er en avtale som likner «den norske modellen», som EØS-avtalen, ifølge Politico.

– Norge er et anstendig land, det kan være en modell. Det må komme til å bli en modell, sa Monti i et Politico-arrangement om den nye ordren i Europa, ifølge den engelske avisen Express.

Han peker på at Norge to ganger i folkeavstemninger har sagt nei til å bli medlem av EU, men har ut fra dette akseptert en mer passiv tilnærming til det indre marked ved å ikke delta i bestemmelsen av politikken, men fortsatt følge de reglene som blir vedtatt, gjennom EØS-avtalen.

Storbritannias statsminister Theresa May har tidligere uttalt at Storbritannia utelukker en modell som holder på deler av medlemskapet, og utelukker derfor en avtale med EU slik Norge og Sveits har.

– En dårlig beslutning

I februar ble det klart at May går for en «hard brexit». Det vil si at landet ikke lengre vil være en del av EUs indre marked og den europeiske tollunionen og dermed at det blir slutt på fri bevegelighet fra EU og inn i Storbritannia.

Onsdag utløste Storbritannia Lisboa traktatens artikkel 50, som formelt starter forhandlingene om utmeldingen. Storbritannia har nå to år på å forhandle en ny avtale med EU.

EUs president Donald Tusk mottok onsdag brevet fra statsminister Theresa May der Storbritannia formelt erklærer at landet har til intensjon å forlate EU fra Storbritannias ambassadør til EU, Tim Barrow.

Under Politico-arrangementet ble Monti også spurt om hans syn på brexit.

– Det er en seriøs trussel. Jeg er overbevist om at det kommer til syne at dette har vært en dårlig beslutning av Storbritannia, og en ubehagelig utvikling for EU, svarte Monti ifølge Express.

Han mener man kommer til å savne blant annet britisk innflytelse på utforming av økonomipolitikk.