Boris Johnson angriper François Hollande med nazi-sammenligning

Den britiske regjeringen er på offensiven i kjølvannet av at Theresa May la fram brexit-planen sin. Under en pressekonferanse dro Boris Johnson paralleller til andre verdenskrig og mante til frihandel.

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson advarte onsdag Frankrikes president François Hollande mot «å straffe dem som prøver å forlate EU ved å banke dem opp», akkurat som i en «film om andre verdenskrig», med referanse til at mange filmer om krigen framstiller tyskere som behandler engelske krigsfanger dårlig.

Under en pressekonferanse i New Dehli i India onsdag gikk han hardt ut mot proteksjonisme, og hyllet frihandel. Mer handel gir flere fordeler for begge sider, hevdet han.

– Det virker på meg helt utrolig at medlemmer av EU i det 21. århundre seriøst vurderer gjeninnføre tariffer for å straffe Storbritannia, sa Johnson på en pressekonferanse, melder flere britiske medier.

Uttalelsene hans kommer dagen etter at Storbritannias statsminister Theresa May la fram en 12-punkts plan som tar sikte på en rask brexit. Hun uttalte blant annet at ingen avtale med EU er bedre enn en dårlig avtale med EU.

Vil turbostarte EU-forholdet

Storbritannias statsminister Theresa May Foto: Neil Hall, reuters/ntb scanpix

Det er ikke første gangen Johnson trekker inn andre verdenskrig når han uttaler seg om brexit. Under brexit-kampanjen hevdet han at EU var et forsøk på å forene EU-stater under en felles regjering. Han ramset opp hvem som har forsøkt på dette tidligere:

– Napoleon, Hitler, mange har forsøkt dette før. Og det har endt tragisk, sa han den gangen.

Johnson understreket på pressekonferansen i India at det er viktig å inngå en fersk avtale med EU. Han sa også at Storbritannia allerede kan starte med å tegne opp linjene for en ny handelsavtale, selv om de fortsatt er medlem av EU.

– Vi må turbostarte dette forholdet med en ny handelsavtale, som vi vil kunne gjennomføre i løpet av kort tid. Vi kan ikke forhandle nå, men vi kan lage en skisse på baksiden av en konvolutt, sa han.

Andrew Cahn, en tidligere EU-rådgiver for Storbritannia, sier til den britiske avisen Independent onsdag at Storbritannia skulle ønske de kunne bli i fellesmarkedet - på egne premisser. Det ser ikke ut til å skje, noe som han tror vil ende i en bitter skilsmisse.

Boris Johnson har tidligere vært mer åpen enn Theresa May om at de ønsker å bli i fellesmarkedet, men samtidig få gjennomslag for de unntakene de krever.

– Vanskelig historie

Storbritannias brexit-minister David Davis Foto: Neil Hall, reuters/ ntb scanpix

Theresa May ble møtt med krass kritikk i medier rundt om i Europa etter at hun tirsdag la fram sin brexit-plan. Die Welt anklaget May for å «lede Storbritannia inn i isolasjon», mens den italienske avisen La Repubblica hadde overskriften «London får sin mur, mot EU og fellesmarkedet», med henvisning til Donalds Trump planer om en mur mot grensen til Mexico.

Foreløpig har ikke Hollande respondert på brexit-utspillene.

I et radiointervju med BBC på onsdag dro også brexit-minister David Davis paralleller til Storbritannias historiske forhold til Tyskland og Frankrike. Grunnen til at Storbritannia ville forlate EU, dreide seg ifølge Davis blant annet om «historiske vanskeligheter» med andre EU-stater.

– Det er ikke noe land som er i vår posisjon. Vi er på en øy. Vi har en flott global historie og så videre. For oss handlet det å gå inn i EU om det indre markedet - vi så på det som et økonomisk anliggende, sier han.

På spørsmål om han tror det britiske parlamentet vil stemme mot en framtidig handelsavtale May vil forhandle fram, er han tydelig:

– De vil ikke gjøre det. Disse forhandlingene kommer til å bli vellykket.