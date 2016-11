Baksmell etter brexit: Taper milliarder på færre innvandrere

Skilsmissen med EU gir budsjettsmell for britene. Nå frykter de mindre vekst og handel det neste tiåret.

Onsdag var britenes finansminister Phillip Hammond i Parlamentet og redegjorde for den britiske økonomien

Ifølge The Independent understreket Hammond at britisk økonomi grunnleggende sett er sterk, men at det haster å ruste seg for fremtidige utfordringer knyttet til brexit.

– Vår oppgave nå er å gjøre økonomien hardfør samtidig som vi forlater EU, sa Hammond fra talerstolen.

Taper stort på mindre innvandring



Onsdag slapp også det såkalte Office for Budget Responisibility (OBR) sin prognose for økonomiens fremtid.

Den statlige etaten slapp tilsvarende beregninger i mars, men siden da har de blitt betydelig mer pessimistiske. De neste fem årene kommer landet til å måtte låne enda 1300 milliarder kroner, 122 milliarder pund, for å få budsjettet til å gå opp. Omtrent halvparten av denne summen kan knyttes direkte til brexit.

Krympende innvandring alene har en prislapp på 171 milliarder kroner de neste fem årene.

Nettopp å stoppe innvandring til Storbritannia var en av kampsakene i brexit-kampanjen. Argumentet om at man kunne strupe inn denne innvandringen og bevare jobber for briter ble også delvis utslagsgivende for resultatet.

Om statsminister Theresa May gjennomfører løftet sitt om å få netto innvandring ned til et nivå sammenlignbart med nittitallet kan prislappen bli enda større.

Lavere vekst



OBR understreker at de ikke kan forutse hvordan Storbritannias avtale med EU vil se ut til slutt.

– Likevel er den rådende oppfatningen at vår potensielle vekst over perioden er 2,4 prosentpoeng lavere enn det den ellers ville vært, sa finansminister Hammond om rapporten.

Mindre handel, lavere skatteinntekter og økte offentlige utgifter er faktorer som også vil bidra til å øke det økonomiske underskuddet, ifølge OBR.

Hammonds forgjenger lovte å kvitte seg med det britiske budsjettunderskuddet innen 2020, men OBR sier nå at det neppe lar seg gjennomføre før 2025 tidligst.

– Bare bli ferdig med det



Tilhengere av Brexit reagerte på det dystre bildet finansministeren tegnet, og flere parlamentsmedlemmer beskyldte ham for å være unødig pessimistisk med tanke på hvor stor usikkerhet det er knyttet til forhandlingene med EU, ifølge The Independent.

Ukip, protestpartiet som gjorde det stort i forbindelse med brexit, har skrevet en pressemelding om de økonomiske prognosene på sin nettside.

– Hver måned regjeringen drøyer brexit koster det over en milliard pund. Bare bli ferdig med det, heter det i uttalelsen der partiet også tar til orde for å kutte budsjettene for bistand og nødhjelp.

