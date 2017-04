Bred støtte til De Grønnes fange-forslag

Afghanistan-fangene

· VG har i en serie artikler satt fokus på norske styrker og fanger som blir tatt i Afghanistan. Saken startet da Norske styrker skulle på et rutinebesøk for å følge opp to fanger i fengselet i Meymaneh våren 2011. Da hadde afghanske myndigheter flyttet fangene til et annet fengsel.

· Nesten ett år etter hadde hverken personell fra ambassaden i Kabul, Forsvarsdepartementet eller de norske styrkene i Afghanistan fortsatt ikke fått besøke fangene de hadde ansvaret for å følge opp jevnlig. Samtidig kom det FN-rapporter som avdekket systematisk tortur i fengselet minst to av de «norske» fangene hadde blitt flyttet til.

· Saken skapte stor irritasjon både i Forsvaret og utenrikstjenesten, og førte til at Norge satte avtalen om fangeutveksling med Afghanistan til side.

· Det skapte voldsomt oppstandelse blant soldatene, som i et VG-intervju mente forsvarsministeren «tvang dem til å skyte for å drepe».

· Først ett år og flere forsikringer senere, ble fangeutvekslingen gjenopptatt.