Tolv skutt og drept på nyttårsfest i Brasil

Tolv personer ble drept da en mann skjøt om seg på en nyttårsfest i Brasil. Politiet tror en konflikt med ekskona kan ligge bak.

Mannens ekskone og ni år gamle sønn var blant dem som ble drept, melder det statlige nyhetsbyrået Agencia Brasil søndag.

Øyenvitner sier mannen hoppet over en mur for å komme seg inn på festen. Deretter begynte han å skyte før han til slutt vendte våpenet mot seg selv.

Myndighetene mistenker at en konflikt mellom mannen og ekskona ligger bak skyteepisoden i Campinas i São Paulo, skriver en avis og viser til kilder i militærpolitiet. Mannen skal ikke ha kommet over at ekteskapet gikk i oppløsning.

Tre personer overlevde skytingen.