Tiltalte Lula: – Korrupsjonssaken er en farse

Brasils tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva omtaler korrupsjonstiltalen mot ham og hans ektefelle som en farse.

Det ble tirsdag kjent at brasiliansk påtalemyndighet tar ut tiltale mot Lula for blant annet hvitvasking. Tiltalen settes i sammenheng med den store korrupsjonsskandalen rundt det statlige oljeselskapet Petrobras.

– Det er trist at påtalemakten har godkjent anklagene, selv om alt er en farse, en stor løgn, sa Lula på en videooverført pressekonferanse fra Brasil til New York der det ble holdt et solidaritetsarrangement for ham.

Bakgrunn: Etterforskes for korrupsjon og hvitvasking

Ifølge tiltalen har Lula mottatt bestikkelser til en samlet verdi av 3,7 millioner dollar. Blant annet anklages han og hans kone for å ha fått en strandleilighet og for å ha fått foretatt utbedringer på eiendommen fra et byggeselskap som var sentralt i Petrobras-skandalen.

Lula var president gjennom store deler av tiden da Petrobras-saken skal ha pågått. Den nå 70 år gamle ekspresidenten blir av statsadvokat Deltan Dallagnol omtalt som «den øverste lederen» for korrupsjonssaken.

Kronikk: Lula – Brasils sønn

Lulas håndplukkede etterfølger, Dilma Rousseff, måtte i forrige måned gå av som president etter at det ble reist riksrettssak mot henne. Også hun anklages for å ha vært involvert i Petrobras-skandalen.