Rio etter OL: Forfallent og fattig

Det er seks måneder siden den storslagne sportsbegivenheten fant sted i Rio. Nå har bygningene forfalt og folket lider.

Brasil brukte omtrent 100 milliarder norske kroner på å arrangere OL i 2016. Og det var etter at de brukte 110 milliarder på VM i fotball 2014. Nå forfaller de store investeringene.

Den berømte Maracana Stadium er ikke til å kjenne igjen. Ingen har tatt i bruk eller vedlikeholdt OL-byen.

En organisasjon som hjelper til i slumkvartalene i Rio forteller til AAP at folket lider etter de olympiske lekene.

– Arven er enorm fattigdom. Oppturen var intens under OL, men nå er nedturen enda mer intens, sier Theresa Williamson som er direktør i Catalytic Communities.

Williamson forteller at byen gikk inn i en krise etter de olympiske lekene.

Massiv gjeld



De økonomiske problemene etter OL i Rio har ført til at Brasil opplever en av de kraftigste nedgangstidene i moderne historie, skriver The Independent.

Arrangørene av OL i Rio skal skylde kreditorer rundt 350 millioner norske kroner.

Under OL i august i fjor kom omtrent 150.000 mennesker hver dag. Hærverket skal ha startet da idrettshallene ble forlatt til seg selv og folkemassene forsvant.

Mens regjeringen og OL-arrangørene var opptatt med å krangle over ubetalte elektrisitetsregninger på over åtte millioner norske kroner, forfalt bygningene sakte men sikkert.

Sist sportsanleggene ble tatt i bruk var under Paralympics 18. september i fjor.

Redde for sikkerheten



Voldsomme innbrudd og hærverk, samt ingen bruk og dårlig vedlikehold har ført til at hele OL-byen trenger reparasjoner.

Svømmehallen, golfbanen, tennishallen og en innendørs sykkelbane som verdens fremste atleter konkurrerte i har forfalt. Ingen av områdene har blitt solgt videre til private investorer, fordi ingen har råd til å vedlikeholde de.

Ettersom mange familier ble bedt om å flytte eller tvangsflyttet for å plass til alle idrettshallene er det også for få mennesker til at hallene kan driftes.

Talsperson for vedlikeholdet av Maracana innrømmer at ting på overflaten er ødelagt, men at det er sikkerheten som virkelig bekymrer han.

– Vi er mest redde for sikkerheten til menneskene som kommer til Maracana og vi må forsikre oss om at ting, blant annet taket, ikke er svekket, sier Daelcio de Freitas til CNN.

Talspersonen for Rio 2016, Mario Andrada, innrømmer at de trenger å reparere noe av byen.

– Vi vet at det er vår plikt og at vi henger litt etter, men disse tingene trenger ikke å holde Maracana fra å fungere, sa Andrada til CNN under et TV-innslag.