Lovløse tilstander fortsetter i Brasil: Over 100 drept

Over 100 er drept under den seks dager lange streiken i delstaten Espirito Santo i Brasil.

Lørdag gikk det brasilianske politiet ut i streik mot dårlige lønninger. Siden har det vært anarkitilstander med vold og plyndring i den brasilianske delstaten. Skoler og butikker er stengt og den offentlige transporten har stoppet opp.

Drapstallene er ikke bekreftet, men en talsperson fra politiforbundet sa til Reuters torsdag morgen at de hadde registrert 101 døde siden helgen. Det er seks ganger så mange drepte som i samme periode i fjor. Ifølge den brasilianske tv-kanalen Globo TV skal også 200 biler være stjålet i Vitoria i løpet av en dag, ti ganger så mange som blir stjålet i løpet av én dag i hele staten

LOVLØST: Politimenn har anholdt to menn mistenkt for å ha stjålet en motorsykkel i Cariacica i Espirito Santo. Foto: Paulo Whitaker

Militær bistand



Torsdag sendte det brasilianske militæret inn pansrede kjøretøy og ytterligere flere soldater i et forsøk på å gjenopprette ro og orden i kyststaten nord for Rio de Janeiro, melder Reuters.

Siden mandag er 1200 soldater og føderale politifolk sendt inn i delstaten.

Det er i kystbyen Vitoria at volden og kaoset har vært verst etter at de 1800 politioffiserene som vanligvis patruljerer i gatene, gikk ut i streik i helgen.

Forsvaret lover at deres tilstedeværelse bare er midlertidig. «Det (Forsvaret. red.anm.) er her for å gjøre det mulig for myndighetene å forhandle og skape fred for innbyggerne. Vi skal ikke erstatte politiet», skrev General Eduardo Villas Boas i en Twitter- melding torsdag.

Har du lest: Politistreik skapte kaos

Stengte butikker

Torsdag åpnet flere supermarkeder igjen etter å ha vært stengt siden helgen. Ifølge handelsstandsforeningen skal butikkene ha tapt 29 millioner dollar siden politiet gikk fra jobbene sine lørdag.

Representanter fra det streikende politiet og fra offentlige myndigheter skal ha møttes for samtaler onsdag i et forsøk på å komme til en løsning. Politiet som hevder de ikke har hatt en lønnsøkning på fire år, skal ha krevd en dobling av lønnen. Torsdag skulle de møtes for nye samtaler.

I helgen begynte folk å tvitre om kaos og lovløse tilstander i gatene, og om kriminelle som tok til våpen i politiets fravær. Lokale innbyggere postet en rekke bilder av gatevolden i sosiale medier under hashtagen #PrayforES.

«Uskyldige mennesker dør, blir slått ned i gatene. Skyting overalt. Det er kaos her. #PrayForEspiritoSanto», skrev en bruker på Twitter.

– Aggressive kriminelle skyter på alle som passerer dem i gatene, sa en innbygger til nettstedet Political Outscorce.

Har du lest: Minst 60 drept i fangeoppgjør